Os números que revelam grandiosidade da maior ponte marítima do mundo, inaugurada na China

Direito de imagem Getty Images Image caption A ponte conecta as três principais cidades costeiras no sul da China - Hong Kong, Macau e Zhuhai - e será aberta ao trânsito nesta quarta

O presidente chinês, Xi Jinping, inaugurou oficialmente a maior ponte de travessia marítima do mundo, nove anos após o início da construção e em meio a críticas de que o projeto - concebido para impulsionar o crescimento econômico - não passa de um "elefante branco" e de que causou "sérios danos" à vida marinha em seu entorno, além de mortes de trabalhadores.

Incluindo as estradas de acesso, a ponte abrange 55 km e liga Hong Kong a Macau e à cidade chinesa de Zhuhai.

A estrutura custou cerca de US$ 20 bilhões (o equivalente a R$ 73,7 bilhões) e registrou vários atrasos no cronograma. Seu prazo inicial de conclusão era o ano 2016, que acabou postergado devido à escassez de mão de obra e de materiais de construção.

A obra também foi marcada por problemas em questões de segurança - pelo menos 18 trabalhadores morreram em serviço.

Xi participou da cerimônia de inauguração, que aconteceu nesta terça-feira em Zhuhai, junto com os líderes de Hong Kong e Macau.

A ponte será aberta ao tráfego regular na quarta-feira.

O que há de tão especial nessa ponte?

A travessia conecta as três principais cidades costeiras no sul da China - Hong Kong, Macau e Zhuhai.

A ponte, projetada para resistir a terremotos e tufões, foi construída usando 400 mil toneladas de aço, o suficiente para erguer 60 torres Eiffel.

Cerca de 30 km do seu comprimento total atravessa o mar do delta do Rio das Pérolas. Para permitir a passagem de navios, uma seção de 6,7 km no meio mergulha em um túnel submarino que passa entre duas ilhas artificiais.

Direito de imagem Getty Images Image caption Uma das duas ilhas artificiais que foram construídas como parte do bilionário projeto de infraestrutura

As seções restantes são estradas de ligação, viadutos e túneis terrestres que conectam Zhuhai e Hong Kong à ponte principal.

Por que ela foi construída?

A ponte faz parte do plano da China de criar uma Grande Área de Baía, incluindo Hong Kong, Macau e outras nove cidades no sul da China - na esperança de competir com as de São Francisco, Nova York e Tóquio.

A área é atualmente habitada por 68 milhões de pessoas. E a expectativa é transformá-la em uma zona econômica com ênfase em tecnologia, como uma espécie de concorrente ao Vale do Silício dos Estados Unidos.

As indústrias de logística e turismo também esperam um grande crescimento na esteira do projeto.

A expectativa é por uma melhor integração entre essas áreas, mas não só isso.

A redução do tempo de viagem que ela proporcionará entre Zhuhai e Hong Kong é apontada como um dos ganhos: a expectativa é de que o percurso, antes feito em até quatro horas, seja concluído em 30 minutos.

Qualquer um pode atravessar a ponte?

Não. Aqueles que querem atravessar a ponte devem obter licenças especiais, distribuídas por um sistema de cotas. E todos os veículos pagam um pedágio.

A ponte não é atendida por transporte público, mas ônibus privados farão o percurso. Não há ligação ferroviária.

Autoridades inicialmente estimaram que 9,2 mil veículos atravessariam a estrutura todos os dias. Posteriormente, depois que novas redes de transporte foram criadas na região, eles reduziram suas estimativas.

Dirigir ao longo da estrutura promete ser um desafio: em Hong Kong e em Macau, as pessoas dirigem à esquerda, como no Reino Unido, mas o resto da China dirige à direita, tal como na Europa continental e nos EUA.

O que as pessoas estão dizendo a respeito?

O projeto tem sido alvo de muitas críticas.

A ponte foi apelidada de "ponte da morte" pela mídia local. Pelo menos nove trabalhadores do lado de Hong Kong morreram, e autoridades disseram à BBC que outros nove também morreram no continente - atingidos por máquinas ou após despencarem no mar.

Centenas de trabalhadores chegaram a sofrer acidentes e a ficarem feridos durante a obra.

Direito de imagem Getty Images Image caption Estrutura foi apelidada de 'ponte da morte' pela mídia local, devido à morte de ao menos 18 trabalhadores durante a construção

Também houve problemas relacionados ao impacto ambiental.

Grupos ambientalistas dizem que o projeto pode ter causado sérios danos à vida marinha na área, incluindo ao golfinho branco chinês, espécie considerada "criticamente rara" e "vulnerável".

A quantidade desses golfinhos vista nas águas de Hong Kong caiu de 148 para 47 nos últimos 10 anos, e eles agora estão ausentes da região próxima à ponte, de acordo com a filial de Hong Kong do Fundo Mundial para a Natureza (WWF, da sigla em inglês).

"O projeto causou danos irreversíveis ao mar", disse Samantha Lee, diretora-assistente de preservação marinha na WWF. "Receio que o número (de animais) nunca mais volte a subir".

As autoridades disseram que "fizeram o melhor possível" para proteger o meio ambiente ao longo da ponte.

Direito de imagem AFP Image caption Tem sido raro ver golfinhos brancos chineses ao redor da ponte depois de anos de construção, dizem grupos ambientalistas

O investimento vai ser recuperado?

A ponte, estradas de acesso e ilhas artificiais que compõem o projeto custaram impressionantes US$ 20 bilhões (R$ 73,72 bilhões) para serem construídas - a ponte principal consumiu, sozinha, US$ 6,92 bilhões (R$ 25,51 bilhões).

Autoridades chinesas dizem que tal infraestrutura vai gerar até 10 trilhões de yuans (US$ 5,31 trilhões) para a economia, mas um parlamentar de Hong Kong questionou essa cifra.

"Eu não tenho tanta certeza de como a ponte pode se sustentar se não houver muitos carros passando por ela", disse Tanya Chan à BBC News Chinesa.

"Tenho certeza de que nunca conseguiríamos recuperar (o valor investido na construção)."

De acordo com uma estimativa da BBC Chinesa, a ponte só vai gerar arrecadação de cerca de US$ 86 milhões (R$ 317 milhões) em pedágios por ano.

Um terço dessa receita, contudo, teria de ser usadas nos custos de manutenção.

Críticos chamaram a ponte de "grande elefante branco" que não garante retorno econômico. Outros disseram que seu principal objetivo é simbólico, assegurando que Hong Kong esteja fisicamente conectada ao continente.

*Reportagem adicional de Lam Cho Wai, da BBC China.