O tocante momento em que colega conforta militar traumatizado após helicóptero sobrevoar jogo de tênis em cadeira de rodas

Paul Guest, que sofre de estresse pós-traumático, foi confortado por seu parceiro em quadra, Edwin Vermetten

Dois atletas protagonizaram um momento de solidariedade que gerou comoção durante um jogo do Invictus Games, campeonato criado em 2014 para ajudar na reabilitação física e psicológica de veteranos de guerra e integrantes das Forças Armadas.

O ex-especialista em minas Paul Guest, do Reino Unido, estava jogando uma partida de tênis em sua cadeira de rodas em Sydney, na Austrália, nesta segunda, quando um helicóptero sobrevoou a quadra.

Guest sofre de transtorno de estresse pós-traumático e ficou abalado com o barulho. Naquele momento, o holandês Edwin Vermetten, que fazia dupla com o britânico no jogo, abraçou o colega para tentar acalmá-lo.

A atitude levou lágrimas aos olhos de vários integrantes da plateia. Guest voltou a jogar após receber o apoio do amigo. Os dois conseguiram uma vitória apertada na partida sobre uma dupla americana.

Guest e Vermetten acabaram vencendo a partida de tênis contra uma dupla americana

Após o jogo, Vermetten disse que ajudou o colega a se recuperar do medo o incentivando a cantar a música Let it Go, do filme Frozen, da Disney.

"Eu segurei o rosto dele e disse: Olhe para mim. Nós somos um time, então 'let it go' (deixe passar)", contou, conforme notícia publicada no site oficial do campeonato.

O Invictus Games é uma competição anual ao estilo paralímpico fundada pelo príncipe Harry em 2014.

De acordo com o site, Paul Guest passou a sofrer de estresse pós-traumático depois de se ferir em combate quando integrava ao Exército britânico, em 1987.

Ele teve fraturas no pescoço e na coluna vertebral que requerem cuidados 24 horas. Guest disse que ter participado da competição do ano passado o ajudou na recuperação física e mental.

O Invictus Games conta com a participação de 18 países competindo em 11 modalidades por oito dias.