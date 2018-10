Direito de imagem Getty Images Image caption Exposição à luz natural pode ajudar a ajustar relógio biológico

Você sabia que o "relógio biológico" não é exclusividade dos seres humanos?

Aparentemente todos os seres vivos – incluindo pequenos fungos e bactérias – têm um ciclo circadiano: processo biológico que leva cerca de 24 horas e marca o ritmo da nossa existência.

Mas você sabe o que é isso e como te afeta?

1. Os ritmos circadianos existem há muito tempo

Direito de imagem Getty Images Image caption A 'sopa primordial' é a mistura de compostos orgânicos que pode ter dado origem à vida na Terra

Acredita-se que as primeiras células da Terra foram danificadas pela radiação ultravioleta emitida pelo Sol e se adaptaram ao passar por um processo de regeneração à noite.

2. Não é só você que tem

Direito de imagem Getty Images Image caption A acácia mimosa amarela não precisa do sol para saber que é hora de abrir ou fechar suas folhas

Acredita-se que qualquer forma de vida que absorva energia da luz solar tenha algum tipo de ritmo circadiano, para aproveitar ao máximo a luz e a escuridão.

Experimentos mostraram que as folhas de acácia mimosa vão continuar abrindo e fechando no escuro, seguindo seus próprios ritmos circadianos, ao invés do sol.

3. Eles dão sentido à vida

Direito de imagem Getty Images Image caption Até um simples cogumelo tem relógio biológico

Os ritmos circadianos permitem que os organismos antecipem certos eventos, como a noite e o dia, o inverno e o verão, e assim se preparem para eles.

4. Você tem um relógio principal

Direito de imagem Getty Images Image caption Esqueça o meridiano de Greenwich, o relógio que realmente importa para o seu corpo está no seu hipotálamo

Ele fica no hipotálamo, localizado no cérebro e, como um condutor, envia sinais reguladores para todo o corpo em diferentes momentos do dia.

5. E também tem relógios periféricos

Direito de imagem Getty Images Image caption O corpo humano se esforça o tempo todo para entrar em sincronia consigo mesmo...

Todos os órgãos e tecidos corporais têm relógios extras, que são sincronizados pelo relógio mestre em seu cérebro.

6. E há relógios em todas as células

Direito de imagem Getty Images Image caption Todas as células do corpo têm noção do tempo...

Cada célula do seu corpo tem a capacidade de gerar oscilações de 24 horas.

7. Ciclo anual

Direito de imagem Getty Images Image caption Muitos animais hibernam no inverno, época em que a temperatura é muito baixa e os alimentos se tornam escassos

No inverno, à medida que as noites ficam mais longas e o sono aumenta, o cérebro libera mais melatonina – hormônio que regula o sono e a vigília.

Muitos animais, como os cervos, reagem a isso se preparando para acasalar ou hibernar.

Acredita-se que os seres humanos produzam mais anticorpos no inverno para combater doenças.

8. A luz do dia mantém você 'ajustado'

Direito de imagem Getty Images Image caption Exposição diária à luz do sol é fundamental para se manter saudável

Se você passar o tempo todo no escuro, seu relógio biológico fica fora de sintonia com o relógio de 24 horas.

Existem sensores nos seus olhos que detectam a luz e enviam sinais para a parte do cérebro que mantém os relógios do seu corpo sincronizados.

9. É hora de domir?

Direito de imagem Getty Images Image caption Como você sabe que é hora de dormir?

A partir do momento em que você acorda de manhã, o sono vai se acumulando.

No entanto, você normalmente não adormece até que seu relógio biológico diga que está na hora de ir para a cama.

10. Jet lag

Direito de imagem Getty Images Image caption Pode levar algum tempo para ajustar o sono após uma viagem por diferentes fusos horários

Você sente o jet lag – aquela sensação de cansaço profundo, irritabilidade e mal-estar – quando o relógio principal do seu corpo está marcando uma hora e outras partes do seu organismo, como fígado, intestino e músculos, estão em horários ligeiramente diferentes.

O corpo leva cerca de um dia para se adaptar a cada hora de diferença de fuso horário.

11. Jet lag social

Direito de imagem Getty Images Image caption O despertador diz 'acorda', mas seu corpo diz 'dorme'

Quem trabalha em turnos noturnos ou apresenta um descompasso entre seu relógio biológico e sua vida social pode sofrer com o chamado "jet lag social".

É a diferença entre o horário em que o corpo deseja acordar e a hora em que o despertador toca.

Estudos sugerem uma correlação entre essa condição e um aumento do risco de depressão, obesidade, doenças cardíacas, diabetes e câncer.

12. Deixe os adolescentes cansados dormirem até tarde

Direito de imagem Getty Images Image caption Falta de sono e mau humor de adolescentes caminham de mãos dadas

O aumento acentuado dos hormônios durante a puberdade deve atrasar o relógio em até duas horas.

Pedir a um adolescente que se levante às 7h é o mesmo que pedir a um homem de 50 anos para acordar às 5h.

Mais tarde, voltamos aos padrões de sono e vigília que tínhamos antes da puberdade.