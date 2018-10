Sabe como identificar uma notícia falsa? Siga os 7 passos deste guia

Recebeu uma notícia – em forma de vídeo, texto ou imagem, e não sabe se ela é verdadeira?

As eleições brasileiras estão inundadas de notícias falsas, espalhadas principalmente pelo WhatsApp.

É preciso tomar cuidado antes de compartilhar. Seja responsável e, antes de repassar, verifique se é falsa ou não.

Siga este passo a passo:

1) Leia a notícia inteira, não apenas seu título

2) Cheque a fonte e a autoria da notícia

3) Digite o título da notícia recebida em buscador como o Google

4) Destrinche os fatos da notícia e tente checá-los individualmente

5) Se for uma imagem, faça uma busca reversa por ela no Google (é mais fácil do que parece – assista ao vídeo!)

6) É um áudio ou um vídeo? Resuma o acontecimento e faça uma pesquisa no buscador

7) Pergunte à pessoa que encaminhou a notícia de quem ela recebeu e se essa pessoa conseguiu verificar a informação

Por último, não compartilhe se não estiver certeza de que a notícia é verdadeira.

Clique aqui para ler a reportagem completa.