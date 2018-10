A incrível história do macarrão instantâneo, hoje consumido até no espaço

Você já se perguntou como surgiu o macarrão instantâneo?

Mais de 100 bilhões de porções do produto foram consumidas no mundo em 2017. Seria o equivalente a mais de 13 porções para cada pessoa no planeta.

Considerado um dos alimentos industrializados mais bem sucedidos do planeta, o macarrão instantâneo foi criado pelo empreendedor japonês Momofuku Ando.

O cenário era o Japão logo após a Segunda Guerra Mundial, quando parte do país havia sido destruída por bombardeios e muitas pessoas passavam fome.

Falido, Ando teve a ideia de criar uma versão de rápido preparo do ramen, tradicional macarrão japonês, ao ver longas filas se formarem em busca dele durante aquele período de escassez.

Para produzir sua própria versão de macarrão, ele aproveitou óleo e farinha de trigo que eram doados ao país como auxílio dos Estados Unidos.

E então “desapareceu” durante um ano, trabalhando em uma cabana de madeira que havia no quintal de casa.

Com o produto idealizado em mãos, ele ressurgiu, e o macarrão instantâneo que criou não só se popularizou rapidamente no país, como também se tornou um fenômeno global.

Custo de produção e preço de venda considerados baixos estão entre os segredos apontados por trás do sucesso do produto.

Ele já foi consumido no topo do Everest e levado ao espaço por astronautas.

Tornou-se ainda o item legal mais vendido nas prisões dos Estados Unidos, uma alternativa barata em meio a reduções nos orçamentos para compra de alimentos dos detentos.

No Japão que sofria com os prejuízos da guerra, também ajudou a impulsionar a recuperação econômica, além de alimentar estudantes e trabalhadores famintos.

Sua versatilidade também ajuda a explicar por que caiu nas graças do mundo.

Na Tailândia, as pessoas acrescentam curry verde ao prato. No México, se põe limão e salsa.

No Japão, há sabor de nugget de frango e batata frita, e na Índia, de pizza.

Preocupações

Mas a receita também não está livre de polêmica.

Os ambientalistas não estão tão felizes com a sua contínua propagação.

O problema é que uma das matérias-primas é o óleo de palma, cuja extração é apontada como incentivo a desmatamentos.

O macarrão também vem muitas vezes em embalagens plásticas, que estão entre os resíduos que poluem cada vez mais o meio ambiente.

Há preocupações, mas as vantagens também são muitas.

Alimentos de rápido preparo como ele são considerados uma espécie de salva-vidas em emergências como terremotos, que podem restringir a oferta de comida à população.

Também é uma boa pedida para qualquer um que precise de uma refeição quente e fácil de fazer na cozinha.

De uma cabana no Japão o produto está hoje em lojas em todo o mundo.