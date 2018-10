O gigantesco telescópio que está sendo construído no meio do deserto no Chile

O "Extremely Large Telescope", ou ELT, será o maior “olho do mundo” no espaço. Está sendo construído no Cerro Amazones, uma montanha no deserto do Atacama, norte do Chile.

Em noites sem nuvens, lá é o local ideal para explorar o espaço. Com um espelho de 39 metros, será o maior telescópio infravermelho que já existiu.

As imagens que ele captar terão definição 15 vezes maior que as do telescópio Hubble. O ELT vai nos permitir estudar as primeiras galáxias e medir a velocidade de expansão do universo.

O equipamento vai ser operado pelo Observatório Europeu do Sul, e deve entrar em ação em 2024.