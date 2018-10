Homem que chamou mulher de 'negra feia' em voo se defende: 'Eu não sou racista'

Direito de imagem Good Morning Britain Image caption David Mesher pediu desculpas pelo que fez no voo, em entrevista a uma rede de televisão

O passageiro da Ryanair filmado agredindo com insultos uma mulher negra idosa em um voo da companhia para a Inglaterra se desculpou pelo ocorrido e negou que seja racista.

David Mesher estava em um voo de Barcelona, na Espanha, para Londres em 19 de outubro, quando começou a insultar Delsie Gayle. O incidente foi registrado em vídeo por um dos passageiros, que compartilhou as imagens nas redes sociais.

Ele disse ao programa matinal Good Morning Britain, da emissora ITV, que "não era uma pessoa racista de forma alguma" e que o que aconteceu foi "apenas um momento de descontrole".

Gayle, de 77 anos, e sua filha Carol rejeitaram as desculpas dele.

Direito de imagem Facebook/David Lawrence Image caption Mersher disparou insultos como 'negra feia e desgraçada' contra a mulher após ela demorar a levantar para ele sentar na janela

Em entrevista concedida nesta sexta-feira, Mesher, que é de Birmingham, na Inglaterra, disse que a discussão com Gayle começou quando ele chegou ao assento.

"Eu provavelmente perdi um pouco a cabeça e mandei que ela se levantasse", ele disse.

No vídeo, visualizado mais de 1,8 milhões de vezes no Facebook, pode-se ouvir o homem insultando a mulher que estava sentada na mesma fileira dele e ameaçando "empurrá-la" para outro lugar.

Gayle, segundo a filha, tem artrite e demorou a se levantar da poltrona, localizada no corredor, para que o homem sentasse na janela. Ela imigrou da Jamaica para o Reino Unido na década de 1960.

Ela voltava de uma viagem à Espanha para lembrar o aniversário de um ano da morte do marido.

"Não me importa se ela é uma pessoa com deficiência ou não. Não me diga o que eu devo fazer. Se eu digo a ela que ela tem que sair, ela tem que sair", disse ele na ocasião à filha da passageira, quando ela interveio na discussão.

Em resposta ao que ouvia, o vídeo mostra Gayle dizendo a Mesher: "Você fede. Você precisa de um banho".

Ele responde: "Estou dizendo a você. Se você não mudar de assento, eu vou empurrá-la para outro assento".

E acrescenta: "Não fale comigo em uma língua estrangeira, sua vaca feia e estúpida." Um passageiro sentado na fileira de trás intervém e o homem diz: "Eu vou continuar por quanto tempo eu quiser com essa negra feia e desgraçada".

Desculpas

Na entrevista à TV, o britânico ressaltou que não é uma pessoa racista "de forma alguma".

"Aquilo foi apenas um momento de descontrole, eu acho. Peço desculpas por todo o sofrimento que você teve lá (no avião) e a partir do episódio", acrescentou direcionando a mensagem à mulher.

Questionada se aceitou o pedido de desculpas, Gayle disse que não.

"Você deve esquecer e perdoar as coisas, mas vai levar muito tempo para eu superar o que ele me fez."

Carol, a filha dela, acrescentou: "Ele diz que não era racista, mas não estaria dizendo aquelas palavras se não fosse racista".

A Polícia de Essex, na Inglaterra, está investigando o caso. O incidente ocorreu quando o avião ainda estava na pista do aeroporto de Barcelona, à espera de decolagem para o aeroporto de Stansted.

Por causa disso, a polícia britânica disse que passaria informações para as autoridades espanholas no devido tempo, em linha com protocolos nacionais. Agentes da Polícia de West Midlands, na Inglaterra, ajudaram na investigação, falando com Mesher em sua casa na região de Yardley Wood, em Birmingham, na quinta-feira.

O incidente gerou uma onda de críticas à Ryanair, por não ter retirado o passageiro agressor da aeronave. Muitas pessoas ameaçaram, inclusive, boicotar a empresa, sediada na Irlanda.

Uma petição com mais de 304 mil assinaturas pede que a companhia aérea peça desculpas e indenize Gayle.

A Ryanair disse que entrou em contato com a família de Delsie Gayle, mas não quis comentar mais a questão.

Direito de imagem PA Image caption O incidente gerou uma onda de críticas à Ryanair, por não ter retirado o passageiro agressor da aeronave

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!