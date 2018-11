O que revela a erupção vulcânica submarina mais profunda já descoberta

Direito de imagem Bill Chadwick/NOAA Image caption Imagens feitas por veículos robóticos usados para explorar a Fossa das Marianas, área mais profunda do planeta, permitiram a descoberta

A erupção de um vulcão é um fenômeno que sempre desperta interesse e apreensão. Mas os vulcões submarinos, que geram 80% das erupções no planeta, costumam passar despercebidos.

Ao menos até agora. Um grupo de cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) descobriu a erupção vulcânica submarina mais profunda de que se tem registro.

Entre os especialistas, costuma-se dizer que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar, portanto essa descoberta é um grande passo para uma maior compreensão do que acontece a milhares de quilômetros abaixo dos nossos pés.

Por acaso

Os cientistas do NOAA estavam explorando a Fossa das Marianas, a área mais profunda do planeta.

Direito de imagem Bill Chadwick/Noaa Image caption Ao esfriar, a lava assume formas que parecem acolchoadas, como almofadas

A formação está localizada no Oceano Pacífico, perto das Filipinas, e alcança 11.000 metros de profundidade.

É uma área muito pouco explorada, perto da fronteira de uma placa tectônica com uma cadeia de montanhas e vulcões.

Com a ajuda de veículos robóticos, os exploradores foram em busca de fontes hidrotermais, que são rachaduras por meio das quais a água quente flui de dentro da Terra.

A surpresa veio quando viram as imagens que os robôs haviam feito. Deram-se conta de que a cerca de 4.000 metros de profundidade havia acumulações de lava que, segundo seus cálculos, eram recentes - haviam se formado apenas alguns meses antes de as terem visto.

Direito de imagem Bill Chadwick/Noaa Image caption A lava submarina também tem aspecto de vidro

"Não estávamos buscando a erupção", disse o pesquisador da NOAA, William Chadwick à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. "Simplesmente tropeçamos nela."

O fato de a erupção ter sido recente foi outra surpresa, pois aqueles que estudam erupções submarinas normalmente devem se guiar por erupções muito mais antigas.

Lava em almofada

A essas profundidades a água é gelada, ligeiramente acima do ponto de congelamento. Quando um vulcão entra em erupção, por sua vez, emana lava com temperatura em torno de 12.000ºC.

Como é apenas uma erupção no meio de um oceano gelado, a água "domina a lava", explica Chadwick. Assim, quando a lava esfria, forma-se uma crosta com aspecto de vidro que, em seu interior, continua a manter a lava quente por dias ou semanas.

Direito de imagem Bill Chadwick/NOaa Image caption As espécies que vivem no fundo do oceano enfrentam condições extremas

O resultado é o que os especialistas chamam de "lava em almofadas", por sua forma acolchoada.

Como Chadwick descreve, essas "almofadas" se resfriam rapidamente e têm uma aparência de vidro, entre preto e brilhante.

No total, essa erupção formou uma rede de montes de lava em almofadas com mais de 7 km de comprimento.

Para Chadwick e sua equipe, as imagens obtidas são uma oportunidade para entender melhor como esses ecossistemas se comportam e como as espécies que os habitam conseguem se adaptar a condições com temperaturas extremas e altas pressões.