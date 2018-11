A descoberta por acaso que joga luz sobre o mistério da construção das pirâmides do Egito

Direito de imagem Getty Images Image caption A Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga das sete maravilhas do mundo

O mistério de como as pirâmides egípcias foram construídas está um passo mais perto de ser revelado - graças ao acaso.

Um grupo de cientistas da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental, que investigava uma série de inscrições em uma antiga pedreira em Hatnub, localizada no Deserto Oriental do Egito, a leste do rio Nilo, encontrou uma rampa ladeada por degraus em ambos os lados com vários buracos em que poderiam ser encaixadas grandes colunas.

Embora a teoria de que os antigos egípcios usavam rampas para mover pedras não seja nova, a estrutura encontrada pela equipe anglo-francesa é significativamente mais forte do que se imaginava possível para a época.

Os cientistas acreditam que os trabalhadores colocavam os blocos de alabastro usados para erguer as pirâmides sobre uma espécie de trenó de madeira que eram amarrados com corda a colunas de madeira.

Assim, eles poderiam transportar o material de pedreiras situadas em encostas muito íngremes, com uma inclinação de 20% ou mais.

As cordas amarradas ao "trenó" atuavam como um multiplicador de forças, facilitando o deslocamento do veículo pela rampa.

Único no mundo

Em entrevista ao site de notícias científicas Live Science, a codiretora da missão em Hatnub, Yannis Gourdon, explicou que esse tipo de sistema não foi encontrado em nenhum outro lugar do mundo.

As inscrições da caverna permitem localizar a rampa na época do faraó Khufu ou Jufu, que construiu a Grande Pirâmide por volta de 2550 a.C.

Embora não haja evidências de que o método tenha sido usado para construir a pirâmide, graças a essa descoberta os cientistas consideram provável que essa tenha sido a técnica usada no Egito naquela época.

Direito de imagem Getty Images Image caption Como as pirâmides foram construídas tem sido objeto de grande especulação

A Grande Pirâmide

A Grande Pirâmide é a maior das três que coroam o sítio arqueológico da cidade de Gizé, no Egito, com 146 metros de altura.

É a mais antiga em meio às obras artísticas e arquitetônicas conhecidas como as sete maravilhas do mundo.

Hoje sabemos que ela teve uma função funerária e que abrigou os corpos dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos.

Mas tamanho monumental continua surpreendendo os especialistas. A maioria dos arqueólogos concorda que os trabalhadores que atuaram na construção usaram um sistema de rampa para mover blocos de pedra até a pirâmide.

Mas como funciona exatamente esse sistema permanece um mistério - sobre o qual a nova descoberta pode lançar um pouco de luz.