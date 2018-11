A relação entre banho quente e o combate à depressão, segundo a Ciência

Banhos quentes regulares podem ajudar a melhorar o ânimo de pessoas com depressão.

A conclusão é de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e tem a ver com nosso ritmo circadiano, ou seja, com mudanças físicas e bioquímicas que o corpo sofre ao longo do dia - o nosso relógio biológico.

Na depressão, esse padrão é frequentemente interrompido.

Os pesquisadores afirmam que um bom banho à tarde, com temperatura na casa dos 40°C por até 30 minutos, ajuda a elevar a temperatura do corpo e restaurar o ritmo circadiano. Também melhora o padrão de sono.

A depressão é o mais comum dos transtornos mentais, mas sua causa principal ainda é desconhecida.

Dados de 2015 da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 11,5 milhões de brasileiros (ou quase 6% da população) sofriam com a doença no período.

O tratamento inclui normalmente terapia, exercícios e antidepressivos.

Mas o estudo conduzido na Alemanha afirma que o banho pode superar os benefícios do exercício físico, além de ser um tratamento mais acessível para aqueles com depressão leve ou moderada.