China lança âncora de TV feito por inteligência artificial - você consegue notar a diferença?

A agência de notícias chinesa Xinhua anunciou ser a primeira do mundo a produzir um âncora de TV feito por meio de inteligência artificial.

Sua voz e aparência foram modeladas a partir do âncora Zhang Zhao – que é uma pessoa de verdade. O âncora feito por meio de IA é fruto de uma colaboração entre a Xinhua e a gigante de tecnologia Sogou.

A tecnologia é tão fiel à realidade que levanta questões éticas sobre como ela poderia ser utilizada para produzir conteúdos falsos em outros contextos - as temidas fake news - e até vídeos colocando pessoas em situações virtuais das quais elas nunca participaram na realidade - os vídeos chamados de "deep fake".

Os clones da agência estrearam na Conferência Mundial de Internet em Wuzhen, no leste da China.

“"Olá a todos. Sou um apresentador feito a partir de inteligência artificial. É meu primeiro dia na agência de notícias Xinhua. Minha voz e minha aparência foram feitas com base em Zhang Zhao. O desenvolvimento da indústria da mídia requer inovação contínua e profunda integração com as tecnologias internacionais avançadas”, disse o âncora virtual no vídeo apresentado na conferência.

Os desenvolvedores dizem que a tecnologia pode ser especialmente útil para notícias urgentes. Voz, lábios e rosto se adaptam às palavras em tempo real – e podem ler tudo que for colocado no sistema.

