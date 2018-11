O que a fusão de várias galáxias com buracos negros diz sobre o futuro da Via Láctea

Direito de imagem NASA, ESA, and M. Koss (Eureka Scientific, Inc.) Image caption Os pesquisadores registraram pares de buracos negros supermassivos se aproximando uns dos outros antes de se fundirem como um buraco negro gigante

Uma equipe de astrônomos conseguiu observar pela primeira vez os estágios finais da fusão entre vários pares de galáxias. Este é um evento sobre o qual havia teorias, mas que até então não tinha sido registrado de maneira direta.

A equipe liderada por Michael Koss, pesquisador da Eureka Scientific Inc - empresa americana fundada por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley -, examinou centenas de galáxias próximas usando imagens do Observatório WM Keck, no Havaí, e do Telescópio Espacial Hubble, da Nasa.

Os pesquisadores capturaram pares de buracos negros supermassivos, cada um deles ocupando o centro de suas respectivas galáxias, aproximando-se uns dos outros antes de se fundirem em um único buraco negro gigante, informou a Nasa em um comunicado.

Direito de imagem NASA, ESA, and M. Koss (Eureka Scientific, Inc.) Image caption Imagem registrada pelo Telescópio Espacial Hubble mostra a fusão de duas galáxias

Um dos eventos mais violentos

No centro da maioria (se não de todas) as galáxias há buracos negros supermassivos com uma massa bilhões de vezes maior que a do Sol ou da Terra.

O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, é chamado de Sagitário A * (Sgr A *) e tem o peso de 4,3 milhões de sóis.

As fusões de galáxias eram mais frequentes na fase inicial do universo. Portanto, essas imagens fornecem uma visão rara de um dos eventos mais violentos do universo.

Elas também prenunciam o que provavelmente acontecerá quando a Via Láctea se fundir com a galáxia vizinha, Andrômeda.

As duas galáxias contêm buracos negros supermassivos em seus centros, que acabarão por colidir e se fundir em um buraco negro maior.

Fusão galáctica

Uma fusão de galáxias é um processo lento, que dura mais de um bilhão de anos.

Sob a inexorável força da gravidade, duas galáxias vão se aproximando lentamente até que finalmente se unem.

Em suas análises, a equipe da Eureka Scientific Inc. confirmou que os buracos negros das galáxias crescem mais rápido quando estão se aproximando da colisão.

"O fato de os buracos negros crescerem mais rápido à medida que avança o processo de fusão nos indica que esses encontros entre galáxias são realmente importantes para a compreensão de como esses objetos se tornam tão monstruosamente grandes", disse a colaboradora do estudo, Laura Blecha, da Universidade da Flórida, no comunicado da Nasa.

Direito de imagem Getty Images Image caption Os buracos negros das galáxias crescem mais rápido quando se aproximam da colisão

A equipe de pesquisadores se concentrou em galáxias localizadas a, em média, 330 milhões de anos-luz da Terra, relativamente próximas em termos cósmicos.

Muitas dessas galáxias são semelhantes em tamanho às galáxias da Via Láctea e de Andrômeda. No total, a equipe analisou 96 galáxias observadas com o telescópio Keck e outras 385 galáxias do arquivo do Hubble.

A Via Láctea está se aproximando atualmente da galáxia de Andrômeda a uma velocidade média de 300 km/s, por isso, em algum momento elas irão se fundir em uma única grande galáxia.

Mas você não precisa se preocupar com isso agora: os especialistas preveem que a fusão ainda vai demorar vários bilhões de anos.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!