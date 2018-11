Preso no Japão Carlos Ghosn, brasileiro que virou 'titã' da indústria automotiva

Direito de imagem Getty Images Image caption Ghosn também é presidente e diretor-executivo da Renault e da Mitsubishi Motors

O brasileiro Carlos Ghosn, presidente da gigante automobilística Nissan, foi detido em Tóquio, no Japão, por suspeita de fraudes financeiras.

A montadora afirmou, em nota, que conduziu uma investigação interna por vários meses e descobriu que Ghosn "subnotificou seus rendimentos" às autoridades.

"Numerosos outros atos de conduta imprópria foram descobertos, como uso pessoal dos ativos da companhia", diz o comunicado.

A empresa acrescentou que vai retirar o executivo do cargo.

"A Nissan pede desculpas por causar grande preocupação aos nossos acionistas e parceiros."

A nota acrescenta que a companhia está fornecendo informação aos promotores públicos do Japão e cooperando com as investigações.

Quem é Carlos Ghosn?

Além de ser presidente da Nissan, Ghosn também é presidente e diretor-executivo da Renault e da Mitsubishi Motors, empresas com quem a Nissan tem parceria.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ghosn recebeu o apelido de 'eliminador de custos' nos anos 1990

O executivo é considerado um "titã" da indústria automobilística há quase 20 anos. Nascido no Brasil, com ascendência libanesa e cidadania francesa, ele foi responsável por uma reviravolta dramática na Nissan no início dos anos 2000, quando a empresa de automóveis estava à beira da falência.

Apelidado de "eliminador de custos" nos anos 1990 por cortar empregos e fechar fábricas, sua reputação foi consolidada depois que a estratégia foi bem-sucedida.

O status de herói foi tão difundido no país que sua trajetória foi ilustrada em mangás, as famosas histórias em quadrinhos japonesas.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!