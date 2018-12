Direito de imagem Getty Images

A epidemia de obesidade no Brasil avançou 60% em 12 anos, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde feita com 53 mil pessoas e divulgada no primeiro semestre de 2018.

O estudo mostrou que 18,9% dos brasileiros maiores de 18 anos que vivem nas capitais brasileiras estão obesos - em 2006, o percentual era de 11,8%.

No mesmo período, a proporção de pessoas consideradas com sobrepeso também cresceu: 26,8%.

A análise foi feita levando-se em conta o Índice de Massa Corporal (IMC), um dos indicadores mais comuns adotados pelos especialistas para medir o peso ideal.

A fórmula do IMC divide o peso do indivíduo pelo quadrado de sua altura. Se alguém pesa 60kg e tem 1,7m de altura, por exemplo, o índice é calculado pela razão entre 60 e 2,89 (1,7 x 1,7), aproximadamente 20,76.

De acordo com os especialistas, indivíduos com índice entre 18,5 e 24,9 têm peso normal. Uma pessoa está acima do peso quando seu IMC atinge 25. E indivíduos com IMC a partir de 30 são classificados obesos.

São cinco faixas:

- Menos de 18,5 - abaixo do peso

- 18,5 a 24,9 - peso saudável

- 25 a 29,9 - sobrepeso

- 30 a 39,9 - obeso

- + de 40 - muito obeso (também conhecido como obeso mórbido)

A BBC News Brasil criou uma calculadora para você descobrir qual o seu IMC.

Seu navegador não suporta esse conteúdo Não é possível obter os resultados Altura (cm) cm Peso (kg) Idade (anos) Idade (anos) Gênero Mulher Homem Cintura (cm) - opcional i Para medir sua cintura, posicione sua fita métrica acima do osso do quadril e abaixo da última costela; expire naturalmente antes de medir a circunferência Cintura (cm) - opcional Calcular IMC Seu Índice de Massa Corporal Seu IMC é **[bmi_result]**, que está na categoria **[bmi_category]** peso normal sobrepeso obesidade obesidade mórbida peso insuficiente 30 40 18,5 25 peso normal sobrepeso obesidade obesidade mórbida peso insuficiente 30 40 18,5 25 O IMC é uma medida padrão que determina se uma pessoa tem um peso normal para sua altura. Para a maioria dos adultos, de 18,5 a 24,9 é o índice considerado saudável O que isso significa para você? A informação fornecida indica que seu peso pode estar abaixo do normal Pode haver riscos de saúde associados a um IMC baixo, como anemia, osteoporose, um sistema imunológico fraco e problemas de fertilidade Esta não é uma ferramenta de diagnóstico médico, então não se assuste se não é o resultado que você esperava obter Se você está preocupado com seu peso, procure um médico Seu peso está na faixa normal, o que é ótimo. Pesquisas mostram que ter um IMC normal pode reduzir as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Mas nem todas pessoas com IMC nesta faixa estão livres dessas doenças.Outros fatores que podem aumentar os riscos dessas enfermidades são fumar, pressão e colesterol altos Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Somos mais propensos a ganhar peso quando envelhecemos, então para manter um peso normal pode ser necessário fazer algumas mudanças na sua dieta ou em sua rotina de atividades com o passar dos anos A informação fornecida indica que você está com sobrepeso As pesquisas indicam que ter um IMC acima do normal pode aumentar as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Um IMC normal para uma pessoa da sua altura seria de 18,5-24,9. Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Se você perder um pouco de peso e conseguir se manter assim, pode ser algo positivo. Para muitos, a melhor maneira de conseguir isso é mudando a dieta. O exercício também ajuda, mas precisa estar associado à uma mudança na alimentação. Pequenas mudanças de hábito como reduzir tamanhos das porções ou escolher lanchinhos mais saudáveis e bebidas menos calóricas podem te ajudar a perder peso ou a não engordar A informação fornecida indica que você está obeso As pesquisas indicam que ter um IMC acima do normal pode aumentar as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Um IMC normal para uma pessoa da sua altura seria de 18,5-24,9. Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Se você perder um pouco de peso e conseguir se manter assim, pode ser algo positivo. Para muitos, a melhor maneira de conseguir isso é mudando a dieta. O exercício também ajuda, mas precisa estar associado à uma mudança na alimentação. Esta calculadora não é uma ferramenta de diagnóstico médico, então não se assuste se não obtve o resultado esperado. Se o seu peso está te preocupando, melhor falar com seu médico ou médica. A informação fornecida indica que você está na categoria de obesidade mórbida As pesquisas indicam que ter um IMC acima do normal pode aumentar as chances de apresentar problemas de saúde sérios, como diabetes tipo 2, doenças do coração, derrames e alguns tipos de câncer Um IMC normal para uma pessoa da sua altura seria de 18,5-24,9. Se você é descendente de asiáticos há um risco maior de ter doenças do coração e diabetes mesmo com um IMC baixo e tamanho da cintura menor. Um IMC normal para você seria 18,5-23 Se você perder um pouco de peso e conseguir se manter assim, pode ser algo positivo. Para muitos, a melhor maneira de conseguir isso é mudando a dieta. O exercício também ajuda, mas precisa estar associado à uma mudança na alimentação. Se você está preocupado com seu peso, procure um médico; Há muita ajuda disponível, se você estiver preparado para fazer mudanças no seu estilo de vida Seu tamanho de cintura O IMC não é a única forma de determinar se você está com um peso normal Os médicos dizem que ter muita gordura abdominal pode aumentar os riscos de problemas de saúde. O excesso de gordura nesta região pode colocar seus órgãos internos sob estresse, mesmo se seu IMC for normal Sua medida da cintura é <strong>[size]</strong> Para [gender_plural], uma medida de cintura de: 80 cm ou mais significa maior risco de ter problemas de saúde 88 cm ou mais significa um risco muito alto de ter problemas de saúde 94 cm ou mais significa maior risco de ter problemas de saúde 102 cm ou mais significa um risco muito alto de ter problemas de saúde Fonte: Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido

Quais limitações o IMC tem e quando você não deve usá-lo?

O IMC não leva em consideração a composição corporal. Assim, pessoas consideradas magras, mas que carregam muito músculo (e pouca gordura) no corpo podem ter um índice mais elevado - e que não reflete necessariamente o seu estado de saúde.

O professor Naveed Sattar, do Instituto de Ciências Médicas e Cardiovasculares da Universidade de Glasgow, na Escócia, diz que é provável, contudo, que essa seja a situação de menos de 1% dos indivíduos.

A medida da circunferência da cintura é uma verificação adicional que pode ser usada em conjunto com o IMC.

Você não deve usar o índice como parâmetro se tiver menos de 18 anos, se estiver grávida ou se tiver um distúrbio alimentar.

Se tiver dúvidas sobre seu peso ou sua saúde em geral, consulte seu médico.

