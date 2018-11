Sandra Parks, a menina de 13 anos morta por bala perdida após ser premiada por texto antiarmas

Direito de imagem Reprodução/WDJT Image caption Sandra Parks, de 13 anos, foi morta por bala perdida dentro de casa em Milwaukee

"Estamos em um estado de caos. Na cidade em que moro, ouço e vejo exemplos de caos quase todos os dias. Crianças pequenas são vítimas de violência armada sem sentido..."

Há dois anos, a estudante Sandra Parks, com 11 anos na época, escreveu este texto em uma redação premiada sobre a onda de violência em sua cidade, Milwaukee, nos EUA.

Na noite de segunda-feira, aos 13 anos, ela foi atingida por uma bala perdida enquanto estava dentro de casa.

Desesperada, a família ligou para o 911 (número para emergências), mas Sandra não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A mãe da menina, Bernice Parks, contou à polícia que foi dormir cedo e deixou os filhos vendo televisão. Ela acordou com o barulho de tiros pouco antes das 20h, e encontrou a filha sangrando no chão.

"Ela disse: 'Mamãe, eu fui baleada. Chama a polícia'", disse Parks à emissora de televisão WITI. "Eu olhei para ela. Ela não estava chorando. Não estava gritando. Era tão pacífica... Não merecia deixar este mundo assim."

O prefeito de Milwaukee, Tom Barrett, descreveu a situação como uma "insanidade".

"Tragicamente, a morte dela foi causada por alguém que decidiu atirar na casa dela, e ela está morta. Aos 13 anos, na semana do Dia de Ação de Graças, ela estava à noite em seu quarto, e morreu."

Barrett especulou no dia seguinte à tragédia que o atirador podia querer "acertar as contas, expressar raiva ou tentar assustar alguém".

"Tudo o que sabemos é que uma menina de 13 anos morreu ontem à noite em seu quarto."

A polícia identificou dois suspeitos do crime. De acordo com o jornal local Milwaukee Journal Sentinel, Isaac D. Barnes foi acusado de homicídio e Untrell Oden, de ter ajudado a guardar duas armas.

Direito de imagem Milwaukee County Jail Image caption Isaac Barnes (à esquerda) e Untrell Oden foram acusados de ligação com o tiroteio

A ex-namorada de Barnes teria sinalizado o possível envolvimento dele a um policial que estava no local do crime. Ela contou que ele se aproximou do carro dela, estacionado em uma rua próxima, carregando uma arma e usando uma máscara.

Ele a teria insultado e dito: "Você tem sorte que as crianças estão no carro".

A polícia encontrou Barnes em uma casa da vizinhança, escondido dentro de um armário.

A taxa de homicídios de Milwaukee vem caindo após ter atingido um pico entre 2014 e 2015, mas a cidade ainda está entre as mais violentas dos EUA, segundo dados do FBI, a polícia federal americana.

'Ela era tudo que este mundo não é'

Sandra estudava na Keefe Avenue School, e seu texto - intitulado Our Truth ( "Nossa Verdade", em tradução livre) - ficou em terceiro lugar no concurso anual de redação Martin Luther King Jr., das escolas públicas de Milwaukee.

Em entrevista a uma rádio pública, em janeiro de 2017, ela destacou que ansiava pelo "fim de toda a violência e... da negatividade que estava acontecendo".

"Você só escuta falar que alguém morreu e que alguém levou um tiro. As pessoas simplesmente não pensam de quem é o pai, o filho, a neta ou o neto que foi morto", afirmou.

A mãe de Sandra disse ao Milwaukee Journal Sentinel que sua filha era "tudo que este mundo não é".

"Minha filha não era violenta. Minha filha não gostava de violência", disse ela. "Ela fazia feliz a todo mundo que ela conhecia."

O sistema público de educação de Milwaukee informou que Sandra é a sétima estudante de uma escola distrital assassinada em 2018.

Em uma vigília em frente à casa da família na noite de terça-feira, a mãe Sandra fez menção ao número de vítimas.

"Muitas crianças morreram recentemente e eu não diria que minha filha era melhor do que as outras", disse ela.

"Mas, meu Deus, Jesus, Senhor, tenha misericórdia..."

"Senhor, tenha misericórdia. Ela era uma estrela que estava tentando despontar, mas não sabia como."

