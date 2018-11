Nasceu sem braços e superou abandono: 'Vizinhos sugeriram que meus pais me matassem'

Banu Akter, de Bangladesh, tem uma precisão incrível usando apenas os dedos dos pés.

Ela nasceu sem os braços e superou grandes obstáculos para se tornar uma hábil artesã.

“Minha mãe me disse que ficou assustada ao me ver pela primeira vez e que não me amamentou”, conta ela.

“Vizinhos disseram para meus pais me matarem, porque seria um peso ter uma criança com deficiência. Mas minha mãe não me matou.”

Os pais de Banu não a ensinaram a andar ou a mandaram para a escola.

Ela aprendeu sozinha a andar e dependia da ajuda de um funcionário da Prefeitura de seu vilarejo para ir à escola.

Sentindo-se negligenciada, Banu se mudou para a capital, Dhaka.

“Bati de porta em porta, mas não conseguia trabalho, porque não tenho mãos. Sentia muita vergonha para implorar. Todo mundo conseguia se sustentar, por que eu não?”

Banu aprendeu a fazer vestidos por conta própria. Ela também faz acessórios com miçangas.

Ela consegue assim dinheiro suficiente para ser independente.