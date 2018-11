A história por trás da foto viral em que mãe carrega o filho deficiente para o vestibular

Uma mãe carrega seu filho deficiente para a prova do vestibular.

As imagens feitas em Bangladesh viralizaram na internet.

E a boa notícia é que Hridoy Sarkar, de 18 anos, passou na prova!

"Era meu sonho ver meu filho estudando na Universidade de Dhaka", diz Sima Sarkar.

"Quero que ele seja independente, para que possa cuidar de si mesmo depois que eu morrer."

Hridoy não consegue falar e, normalmente, depende da ajuda da mãe para fazer qualquer coisa.

"Eu o carreguei para a escola e sempre me sentei ao seu lado. A escola começava às 8h. Acordava às 5h e fazia todas as tarefas domésticas com a ajuda do meu marido."

Em meio a tudo isso, a família enfrentava dificuldades financeiras.

"Era difícil, mas não deixávamos isso afetar Hridoy. A gente sempre tentava atender seus pedidos. Não queria que ele pensasse que era um peso para nós."

A maioria dos campi não são acessíveis, e Sima tem de continuar a carregar o filho .

"Quero ver ele em uma situação boa antes de eu morrer. Então, tudo que enfrentei terá sido recompensado."