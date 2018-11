Mulher com câncer morre após campanha realizar seu sonho de viajar para rever filho

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Arij Altai com o marido e o filho no Iraque: reencontro era o último desejo da mulher, que vivia no Reino Unido

Uma mulher iraquiana com câncer terminal morreu no fim de semana após realizar seu "último desejo": viajar de volta para casa para reencontrar o filho Ali, de 8 anos.

Arij Altai, de 38 anos, estava vivendo há cinco anos no Reino Unido, na cidade de Southampton.

Ela se mudou para a cidade com a intenção de fazer doutorado em linguística.

Acabou descobrindo a doença quando o visto da família havia expirado.

O marido e o filho voltaram para casa, no Iraque, em setembro. Ela ficou em tratamento.

Doações recebidas por meio de uma vaquinha online permitiram, porém, que ela realizasse o desejo de reencontro.

A campanha arrecadou 60 mil libras - o que daria quase R$ 300 mil - para que pudesse viajar para casa em um voo particular com cuidados médicos, dado o estágio avançado da doença.

Arij embarcou para Bagdá três semanas atrás, acompanhada de um médico e de uma enfermeira.

Ela morreu no último sábado, cercada pela família.

Image caption Arij Altai e o filho, Ali: 'Acho que o pensamento de voltar ao Iraque para estar com o filho e a família era sua razão de vida', diz amiga

O dinheiro para o voo foi levantado através de uma campanha na internet criada por sua amiga Deborah Cornah.

"Eu acho que o pensamento de voltar ao Iraque para estar com o filho e a família era sua razão de vida", disse ela.

"Somos gratos por termos conseguido tornar esse desejo realidade".

Ahmed, o marido de Altai, agradeceu as pessoas que ajudaram com dinheiro e orações.

"Eu gostaria de expressar meu mais profundo agradecimento ao povo de Southampton... e às pessoas do mundo inteiro, ao povo iraquiano, que me apoiou e me ajudou com suas orações, com seus recursos", disse ele.

"Muito obrigado e que Deus os abençoe. Eu não tenho palavras para dizer mais do que obrigado."

