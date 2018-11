A comovente resposta do correio britânico ao menino que enviou uma carta ao 'céu' para o pai

Direito de imagem Teri Copland/PA Wire Image caption Jase Hyndman no colo do pai quando era bebê

Um menino de West Lothian, na Escócia, enviou um cartão de aniversário para o pai "no céu" e recebeu em resposta uma carta comovente do Royal Mail, serviço de correios do Reino Unido.

"Sr. carteiro, você pode levar isso para o céu para o aniversário do meu pai. Obrigado", escreveu Jase Hyndman, de sete anos, no envelope.

Em resposta, o Royal Mail assegurou que a correspondência havia sido entregue ao destinatário em segurança após uma "difícil" jornada.

"Foi um desafio difícil desviar de estrelas e outros objetos galácticos a caminho do céu", diz um trecho da carta, assinada por Sean Milligan, gerente assistente de entregas do Royal Mail. "A prioridade do Royal Mail é entregar as correspondências dos nossos clientes em segurança. Eu sei o quão importante isso é para você."

E conclui: "Vou continuar fazendo tudo o que puder para garantir as entregas (de correspondências) no céu com segurança".

Envelope escrito por Jase Hyndman endereçado ao 'céu'

A iniciativa viralizou, e a postagem no Facebook com a resposta do Royal Mail foi compartilhada mais de 200 mil vezes.

Jase e sua irmã de 10 anos, Neive, comemoram o aniversário do pai, James Hyndman, todos os anos desde a sua morte, em maio de 2014.

"Não tenho palavras para descrever o quão emocionado ele ficou ao saber que o pai recebeu o cartão", conta Teri Copland, mãe de Jase. "Ele estava deslumbrado, ficava repetindo: 'Meu pai realmente recebeu minha carta, mãe'..."

"Quero que as pessoas percebam que um pequeno gesto de gentileza pode ter um impacto tão fantástico na vida de alguém... O Royal Mail realmente fez parte disso, o que me confortou muito. Eles acabaram de restaurar minha fé na humanidade", disse Copland.

