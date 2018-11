‘Agora tenho um nariz e posso sorrir’: a vida após um transplante total de rosto

Direito de imagem Getty Images Image caption A recuperação completa do jovem foi anunciada nesta semana

O americano Cameron Underwood diz que não recebe mais tantos olhares e perguntas de estranhos na rua desde que foi submetido a um transplante de rosto.

"Eu tenho um nariz, uma boca, consigo sorrir, falar e pude voltar a comer alimentos sólidos."

Cameron voltou a falar dois anos depois de dar um tiro em si mesmo em uma tentativa de suicídio, em 2016.

Ele perdeu o nariz, a maior parte da mandíbula e quase todos os dentes no episódio.

"Sou muito grato ao transplante de rosto porque me dá uma segunda chance", disse ele em entrevista a diversos jornalistas em Nova York, na quinta.

"Eu pude voltar a fazer as coisas que amo, como ficar ao ar livre, praticar esportes e passar tempo com meus amigos e minha família." Underwood agora pensa em voltar a trabalhar e ter relacionamentos, formar uma família.

Um dia de cirurgia

Em janeiro deste ano, mais de cem profissionais de saúde, incluindo cirurgiões e enfermeiros, fizeram uma cirurgia de 25 horas em Cameron no hospital NYU Langone Health, em Nova York.

A recuperação completa do jovem foi anunciada nesta semana.

A operação aconteceu apenas 18 meses depois da tentativa de suicídio de Cameron – o hospital afirma que foi o período mais curto entre um ferimento e uma cirurgia do tipo na história americana.

Desde o primeiro transplante de rosto em 2005, mais de 40 foram realizados no mundo todo.

A cirurgia de Cameron foi realizada pelo médico Eduardo D. Rodriguez, que afirmou que a determinação do jovem a sobreviver foi tão importante para o sucesso do procedimento quanto os avanços médicos. "No fim, tudo depende do paciente. Cameron lutou muito por isso e fez os comprometimentos necessários."

A cirurgia de Cameron foi a terceira feita por Rodriguez. Segundo ele, o curto tempo em que Cameron teve que viver com seus ferimentos foi também um fator importante em sua recuperação.

A maioria das pessoas que receberam rostos em transplantes enfrentou isso por uma década ou mais.

"Ele não teve que lidar no longo prazo com muitas das questões psicológicas e sociais que com frequência levam as pessoas a sofrerem de depressão severa, abuso de álcool e drogas, além de outros comportamentos prejudiciais."

Na cirurgia, o médico transplantou e reconstruiu a mandíbula inteira do paciente, incluindo seus 32 dentes e as gengivas.

O teto e chão de sua boca, suas pálpebras inferiores e seu nariz foram substituídos, e sua língua precisou de reconstrução.

O hospital diz que a operação foi a mais tecnologicamente avançada do tipo, com ajuda de uma máscara facial feia em impressora 3D com base no rosto do doador.

'Meu filho está ajudando Cameron a ter uma vida melhor'

O doador do rosto foi o jovem Will Fisher, de 23 anos, campeão de xadrez e aspirante a escritor e cineasta.

"A morte do meu filho foi uma tragédia", diz sua mãe, Sally.

"Eu agradeço que, ao honrar sua decisão de ser doador, pudemos dar vida a outras pessoas. E sou grata especialmente ao fato de que Will e o doutor Rodriguez deram a Cameron e à sua família uma chance de voltar a sonhar."

"Ser parte dessa experiência foi uma fonte de força para mim durante uma época muito difícil. Acho que não teria sobrevivido à morte de Will se não fosse por Cameron."

Cameron fez uma homenagem a Will e agradeceu o apoio da família Fisher em sua fala na entrevista coletiva.

"Quero que Sally e sua família saibam o quanto minha família e eu somos gratos pelo presente que eles nos deram. E eu sempre irei honrar o legado de Will", diz ele.

