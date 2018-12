Filhote raro de rena branca é fotografado 'camuflado' na neve na Noruega

Direito de imagem Mads Nordsveen / Caters - Instagram Image caption A aparência branca do animal, muito rara, é causada por uma mutação genética

Um fotógrafo da Noruega compartilhou imagens de um filhote raro de rena branca, que encontrou enquanto fazia uma trilha com amigos no norte do país. Nas imagens, o animal quase desaparece em meio à neve.

As renas brancas são consideradas muito raras. Sua aparência incomum é causada por uma condição genética que elimina o pigmento da pelagem do animal - porém, não se trata de albinismo. De acordo com as tradições na Escandinávia, encontrar uma rena branca é um sinal de sorte.

"Era uma criatura pequena e maravilhosa", disse o fotógrafo Mads Nordsveen, de 24 anos, que avistou o animal. As imagens foram postadas no Instagram na segunda-feira e já tiveram mais de 20 mil curtidas.

"Ele veio até mim, chegando muito perto, e nós olhamos nos olhos um do outro. Ele ficou muito calmo quando percebeu que eu não tinha más intenções", disse Nordsvenn para a agência de notícias Caters.

"Ele agiu como se estivesse posando para minhas fotos... era muito curioso e divertido, como um pequeno explorador".

Depois de alguns minutos, o animal deixou a presença do grupo de amigos e voltou para perto de sua mãe, na borda da floresta.

Foi um encontro "muito mágico", disse o fotógrafo, um "momento de conto de fadas".

