A escritora britânica J. K. Rowling, criadora de Harry Potter, entrou com processo na Justiça contra uma ex-assistente, acusada de usar o cartão de crédito corporativo fornecido pela autora para fazer compras pessoais.

De acordo com Rowling, Amanda Donaldson, de 35 anos, teria violado regras rigorosas de trabalho usando seu dinheiro para comprar cosméticos e presentes.

Donaldson, que é de Coatbridge, na Escócia, trabalhou como assistente pessoal da escritora entre fevereiro de 2014 e abril de 2017, quando foi demitida por falta grave.

Ela nega, no entanto, as acusações.

O processo, que corre no tribunal Airdrie Sheriff, na Escócia, sustenta que Donaldson se apropriou indevidamente de 23.696,32 libras (cerca de R$ 117 mil), em gastos com o cartão de crédito corporativo e mercadorias da marca Harry Potter.

Gastos indevidos

Donaldson seria responsável pela gestão financeira de parte dos negócios da escritora e havia recebido um cartão de crédito para comprar itens relacionados apenas com os negócios e assuntos pessoais da autora.

Ela enviava os extratos e recibos uma vez por mês aos contadores e também tinha acesso a um cofre com moeda estrangeira.

Mas as discrepâncias nos extratos foram descobertas em fevereiro do ano passado, quando foi identificado um volume alto de gastos pessoais de Donaldson.

Entre a série de pagamentos não autorizados, estariam:

- 823 libras na confeitaria Bibi Bakery.

- 1.482 libras na empresa de essências de luxo Jo Malone.

- 3.629 libras na marca de cosméticos Molton Brown.

- 2.139 libras na papelaria Paper Tiger.

- 1.636 libras na cafeteria Starbucks.

Além disso, Rowling afirma que Donaldson, que controlava os pedidos de memorabilia (objetos para colecionadores), usou o cargo para roubar um trem Hogwarts Express em miniatura motorizado do Harry Potter no valor de 467,56 libras, uma coleção do aprendiz de feiticeiro de 2.231.76 libras e uma coletânea de Os Contos de Beedle, o Bardo de 395 libras.

Segundo a autora, os objetos foram retirados sem seu "conhecimento ou consentimento".

Donaldson é acusada ainda de ter comprado dois gatos no valor de 1,2 mil libras e sacado 400 libras em dinheiro para fazer uma reserva de almoço de Natal em um restaurante, mas o dinheiro não teria sido usado para tal, conforme Neil Murray, marido de Rowling, veio a descobrir.

A escritora também diz que a ex-funcionária teria se apropriado indevidamente de 7.742 libras em moeda estrangeira do cofre.

Acareação

Murray contou ao tribunal que teve "um encontro surpreendente" com Donaldson quando a questionou sobre os gastos.

"Amanda sempre teve um comportamento animado, levemente saltitante, um pouco avoada", disse ele.

"Achei que ela poderia ficar emotiva ou sair correndo pelo escritório à procura de pedaços de papel, mas o que eu vi foi uma personalidade completamente diferente."

"Ela se fechou, manteve a calma e basicamente mentiu. No fim do encontro, fiquei impressionado com sua capacidade de mentir tão bem."

'Muito chocado'

De acordo com o marido da autora, uma pequena equipe - formada por quatro funcionários em período integral e dois em meio período - dividia o escritório com Donaldson em Edimburgo.

"Soube pela equipe do escritório que houve uma ocasião em que Amanda saiu socialmente com eles e comprou pizza."

"Amanda se ofereceu para pagar pelo grupo e pegou o cartão de crédito corporativo. Me disseram que ela falou: 'Não se preocupem, Neil não checa este cartão'."

O contador Steven Simou disse, por sua vez, ao tribunal que analisou o extrato do cartão de crédito depois que outro membro da equipe levantou a suspeita.

"Fiquei muito chocado ao ver tantas despesas lá, claramente não são de natureza empresarial."

Donaldson nega

Já Donaldson negou todas as acusações e afirmou que Rowling "não sofreu nenhuma perda ou danos" por parte dela.

Um porta-voz da autora declarou: "Posso confirmar que JK Rowling tomou medidas legais contra sua ex-assistente pessoal, Amanda Donaldson, após sua demissão por falta grave envolvendo uma substancial quebra de confiança".

"Como o caso ainda não foi concluído, não podemos comentar mais e não haverá comentários de JK Rowling."

Donaldson também se recusou a comentar.

O caso deve voltar ao tribunal no fim deste ano.

