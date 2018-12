O novo golpe de 'sextortion' na internet: 'Tenho sua senha e conheço seu segredo'

"Sei que &?*$%£@ é a sua senha. E mais, eu sei qual é o seu segredo e tenho provas dele."

A repórter da BBC Jo Whalley se surpreendeu ao receber esse e-mail de um hacker. Embora parecesse logo de cara se tratar de um típico golpe de internet, esse tinha um componente extra: o e-mail mostrava, de fato, a senha dela.

E-mails semelhantes a esse têm sido disparados aos milhares de pessoas. Os golpistas coletam a senha das vítimas e afirmam ter hackeado a webcam delas, alegando ter provas de que as vítimas visitaram sites pornôs - e ameaçando divulgar isso a todos os contatos dela a não ser que seja pago um 'resgate' de milhares de dólares.

No caso de Whalley, o hacker pediu US$ 2,9 mil (cerca de R$ 11 mil).

Ela não tinha visitado nenhum site pornô, mas ficou alarmada pelo fato de o golpista estar em posse de uma senha verdadeira dela.

Não há, no entanto, nenhum indicativo de que os hackers consigam de fato invadir as câmeras dos computadores das vítimas, explica Joseph Cox, especialista em tecnologia que está acompanhando casos do tipo.

"Não há nenhuma prova de que os hackers tenham de fato invadido as câmeras e obtido imagens comprometedoras de pessoas em sites pornôs", explica ele.

Cox sugere que vítimas não respondam aos golpistas, mas tomem cuidado para averiguar se sua senha está de fato comprometida. O site "Have I been pwned?" (será que eu fui enganado, em tradução livre) ajuda a identificar isso. Se a senha tiver sido hackeada, a orientação é nunca mais usá-la e migrar para um software ou app de gerenciamento de senhas.

Mas muita gente já caiu no golpe: estima-se que US$ 500 mil (quase R$ 2 milhões) tenham sido pagos em bitcoins em casos de "sextortion" (extorsão com ameaça de cunho sexual) semelhantes a esse.

