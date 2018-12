Morre Roger, canguru que ganhou fama mundial por ser enorme e musculoso

Direito de imagem Kangaroo Sanctuary Alice Springs Image caption Roger, o canguru que ganhou fama por seu porte físico, morreu aos 12 anos na Austrália

Roger, o canguru musculoso que ganhou fama mundial pelo tamanho e porte físico impressionantes, morreu aos 12 anos.

O marsupial foi criado em um santuário de cangurus em Alice Springs, na Austrália, depois que sua mãe foi morta em um acidente de carro, quando ele ainda era filhote.

E cresceu muito – chegando a ter mais de 2m de altura e 89 kg.

O santuário – que foi tema de uma série de documentários da BBC, chamada "Canguru Dundee" – anunciou a morte do animal por velhice no fim de semana.

"Infelizmente, Roger morreu de velhice. Ele viveu uma vida longa e adorável, foi amado por milhões de pessoas em todo o mundo. Nós sempre amaremos você e sentiremos sua falta", diz a publicação na página do santuário no Facebook.

"Ele ainda era bebê quando o salvei, ele estava dentro da bolsa da mãe que foi morta na estrada", contou Chris "Brolga" Barns, cuidador de Roger, à BBC.

Barns montou o santuário como um espaço para criar Roger. E o marsupial logo se tornou o macho alfa – ele tinha 12 esposas. Atualmente, há mais de 50 cangurus no local.

"No início, tínhamos um vínculo forte, mas logo ele começou a me ver como competidor e queria lutar comigo", conta o criador.

Image caption 'Ele ainda era bebê quando o salvei, ele estava dentro da bolsa da mãe que foi morta na estrada', conta o criador

Roger chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2015, quando imagens dele amassando baldes de metal com as patas viralizaram nas redes sociais.

"Roger era musculoso ao extremo", conta Barns, sugerindo que, embora seu tamanho e força não fossem totalmente incomuns, ele ainda se destacava entre muitos outros cangurus machos.

"Desde que ele apareceu na TV e as imagens se tornaram virais, ele ganhou muito amor e atenção."

"Agora que morreu, estamos recebendo mensagens de condolências de pessoas de todo o mundo", completa.

Nos últimos anos, Roger lutava contra a artrite e a perda da visão, mas estava "amando sua aposentadoria", afirmou Barns em 2016.

Os cangurus podem viver até 14 anos, mas raramente chegam até essa idade quando estão na natureza selvagem.

"A vida é muito mais difícil na natureza para um canguru mais velho."

"Quando ficam doentes, os dingos, cães selvagens, atacam e comem eles", explica o criador.

Barns disse que Roger foi enterrado no santuário.

"Ele estará aqui para sempre", afirmou.

