A polêmica ‘máscara de beleza’ com rosto de Kim Jong-un lançada na Coreia do Sul

Milhares de unidades da controversa 'máscara nuclear' foram vendidas na Coreia do Sul

Uma empresa de produtos de beleza da Coreia do Sul criou polêmica ao lançar uma máscara de beleza com uma imagem do líder norte-coreano Kim Jong-un.

A empresa diz ter vendido mais de 25 mil unidades da "máscara nuclear hidratante" desde junho deste ano.

Apesar disso, muitas lojas sul-coreanas pararam de vender o produto depois que o assunto se tornou polêmico - e depois que a legalidade do uso da imagem de Kim Jong-un começou a ser questionada.

O líder norte-coreano e o regime comandado por ele são criticados pela Organização das Nações Unidas por supostas violações "sistemáticas e generalizadas" dos direitos humanos.

É proibido defender o regime norte-coreano na Coreia do Sul, apesar das punições por este motivo serem muito raras.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão tecnicamente em guerra, mas os líderes dos dois países participaram de conversas de paz este ano, com o objetivo de desnuclearizar suas forças armadas.

'Agenda política'

As intituladas "máscaras nucleares" foram criadas pela 5149, uma empresa de moda e cosméticos da Coreia do Sul.

O texto publicitário que acompanha o produto alega que as máscaras contêm água mineral do Monte Paektu, que é um vulcão ativo. Na mitologia coreana, o Paektu é considerado sagrado por ser, supostamente, o local de nascimento do guerreiro Dangun, que fundou o primeiro reino coreano há mais de quatro mil anos.

Os designers da 5149 sofreram críticas por supostamente usar a imagem de Kim Jong-un para vender cosméticos

Numa entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, a CEO da 5149, Kwak Hyeon-ju, disse que seu objetivo era que o produto celebrasse o encontro "inédito" dos líderes da Coreia do Sul e do Norte, realizado este ano.

Vários sul-coreanos postaram fotos nas redes sociais usando a máscara, que custa 4,000 won (cerca de R$ 13,80) a unidade. Mesmo assim, muitos lojistas preferiram tirar o produto das prateleiras, depois da máscara ter sido severamente criticada pela mídia local.

"Pessoalmente, eu não gosto de mercadorias que promovem uma agenda política", disse Irene Kim, uma especialista sul-coreana em cuidados com a pele, ao jornal South China Morning Post.

"Há poucos anos, a Coreia do Norte era uma grande ameaça ao nosso país… Kim Jong-un era visto como um ditador e um tirano que não pararia por nada em sua tentativa de acabar com a paz. Agora, virou o rosto de uma máscara popular", acrescentou ela.

Kim Jong-un comanda a Coreia do Norte desde a morte do líder anterior, seu pai Kim Jong-il, em 2011.

O regime comunista do país é criticado pela Organização das Nações Unidas e por grupos de direitos humanos, por supostamente violar esses direitos de forma "sistemática, generalizada e cruel".

