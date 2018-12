Quando será possível ver o 'cometa do Natal', que fará sua aparição mais próxima da Terra

Direito de imagem Getty Images Image caption O cometa 46P/Wirtanen vai aparecer na cor verde, como o cometa Lovejoy (foto), visto em 2015 no céu da Bulgária

Seu nome é muito pouco festivo: 46P/Wirtanen. Já o apelido é mais simpático, "o cometa de Natal", pois ele aparece para anunciar a celebração natalina.

O 46P completa sua órbita a cada 5 anos e meio e, na maioria da vezes, passa muito longe da Terra para ficar visível a nós. Os astrônomos estimam que essa passagem será mais próxima da Terra em 70 anos.

No dia 16 de dezembro, porém, o cometa poderá ser visto por aqui, segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa). Para os amantes da astronomia, ele virá com uma novidade: será o mais brilhante cometa a passar perto do planeta nos últimos 20 anos.

Direito de imagem Getty Images Image caption O cometa poderá ser visto na noite do dia 16 de dezembro, tanto no Hemisfério Sul quando no Norte

Mesmo visível, o cometa estará a cerca 11,6 milhões de quilômetros da Terra (mais ou menos 30 vezes a distância entre a Terra e a Lua).

Ainda que isso pareça muito, os especialistas acreditam que ele poderá ser visto a olho nu.

Excelentes condições de visualização

Segundo observadores da Cometa Wirtanen da Universidade de Maryland, ao menos nos Estados Unidos, as condições de observação serão excelentes.

Direito de imagem Getty Images Image caption O calor verde também foi visto em outros cometas, como o Lovejoy, em 2015

A universidade, que tem uma página na internet dedicada a seguir o 46P, afirma que a expectativa é que o cometa fique visível "a maior parte da noite" nos Hemisférios Norte e Sul, quando ele estiver passando mais perto da Terra.

Segundo os estudiosos da universidade, a aparição de 2018 será histórica por um motivo: será o décimo cometa a passar mais perto da Terra em tempos modernos.

Verde e hiperativo

O "cometa do Natal" é verde. A cor é recorrente em cometas, como Lovejoy e Machhol, e se deve a sua coma - a nuvem brilhante de gás e poeira que o envolve. Ela tem cianogênio e carbono diatômico, que brilham na cor verde quando são ionizadas pela luz do sol.

O "cometa de Natal" também é "hiperativo". Especialistas afirma que esses parecem "emitir mais água do que deveriam devido ao tamanho do seu núcleo", explica a Universidade de Maryland.

O efeito ocorre devido ao fato de que o núcleo 46P contém uma grande quantidade de gelo volátil, que aquece e alimenta o coma, enquanto o cometa viaja a uma velocidade de 34.200 quilômetros por hora.

A aparição do 46P deveria ser a mais memorável desde que o ele foi descoberto, há 70 anos, por Carl Wirtanen no Observatório Lick de Mount Hamilton, na Califórnia, em 17 de janeiro de 1948.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!