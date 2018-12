Mudanças na voz podem indicar que seu crush está a fim de você

Direito de imagem Getty Images Image caption Homens e mulheres analisados em um estudo baixaram o tom de voz quando demonstraram interesse no parceiro

Se você está em um primeiro encontro com alguém interessante, preste atenção à voz dele ou dela - algo que, segundo pesquisadores, pode revelar se essa pessoa está a fim de você.

Mas não se trata exatamente do que o seu "crush" está dizendo, e sim do tom de voz.

Se ele ou ela baixar o tom, pode ser um sinal sutil e inconsciente de que te considera atraente, sugere um estudo publicado neste mês pela publicação científica The Royal Society Proceedings B.

Acredita-se que o tom de voz seja uma ferramenta evolucionária usada para atrair um parceiro sexual.

O estudo

As acadêmicas responsáveis pelo estudo - das universidades de Sussex, no Reino Unido, e Wroclaw, na Polônia - escutaram as conversas de 30 participantes de encontros rápidos (os chamados "speed-dates", em inglês) que foram organizados por uma empresa de encontros em um café.

Cada encontro durava apenas seis minutos: os homens circulavam entre as mesas até terem conversado com todas as mulheres presentes.

Depois de cada interação, os homens e mulheres relatavam sua impressão sobre a pessoa que haviam acabado de conhecer - se haviam gostado dela e tinham interesse em se encontrar novamente.

Quando as pesquisadoras escutaram as conversas dos encontros, perceberam que homens e mulheres tendem a adotar um tom de voz levemente mais baixo durante os encontros com os participantes dos quais gostaram mais.

Não é o primeiro estudo a identificar esse fenômeno, mas o primeiro a observá-lo em um contexto de vida real dos participantes, afirma Katarzyna Pisanski, da Escola de Psicologia da Universidade de Sussex e líder da pesquisa.

Segundo ela, embora o estudo seja com um número pequeno de participantes, as centenas de encontros realizadas entre eles oferecem dados suficientes para conclusões significativas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Há indícios de que o tom de voz das mulheres tenha mudado ao longo do tempo, refletindo mudanças comportamentais

"Fiquei um pouco surpresa que as mulheres também baixavam sua voz quando estavam interessadas por um homem", disse Pisanski à BBC. "Diversos estudos já mostraram que homens tendem a favorecer o tom de voz mais alto em mulheres, por este ser mais feminino e jovial, enquanto as mulheres tendem a gostar de homens com vozes mais profundas, vistas como mais masculinas e ligadas à presença de testosterona."

Mudanças na voz

Alguns estudos indicam que as mulheres da atualidade falam com um tom de voz mais profundo do que suas mães e avós. Uma das pesquisas a concluir isso foi feita na Universidade do Sul da Austrália, que comparou gravações antigas de mulheres conversando em 1945 com gravações feitas no início dos anos 1990.

"Talvez as circunstâncias estejam mudando e as mulheres estejam tentando evidenciar outros valores quando usam um tom de voz mais baixo", opina Pisanski. "Talvez seja uma forma de comunicar competência, maturidade ou mesmo dominância."

Além disso, uma voz em tom mais baixo pode soar mais íntima.

Para George Fieldman, psicólogo evolucionário e membro da Sociedade Britânica de Psicologia,é possível que as circunstâncias competitivas do "speed-dating" avaliado por Pisanksi tenham feito as mulheres usarem um tom de voz mais dominante, na tentativa de sobressair em relação às demais e atrair parceiros masculinos.

"Se elas estivessem sozinhas com um homem, talvez usassem um tom de voz mais alto", opina ele.

"Mas quando elas estão em grupo, competindo com outras mulheres, podem tentar manter um tom mais baixo e discreto. É o meu palpite."

