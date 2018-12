Câncer: célula obstruída por gordura é possível elo entre obesidade e a doença, indica estudo

Direito de imagem Getty Images Image caption Excesso de peso corporal eleva o risco de mais de uma dezena de tipos de câncer

Uma nova descoberta pode explicar por que pessoas obesas têm maior probabilidade de desenvolver câncer, dizem cientistas.

Um tipo de célula que o corpo usa para destruir o tecido tumoral fica entupida por gordura e para de funcionar, afirmou a equipe do Trinity College Dublin, na Irlanda.

A obesidade é a maior causa de câncer passível de prevenção no Reino Unido depois do fumo, segundo a organização Cancer Research UK, dedicada a pesquisas de combate à doença.

Mais de 1 em cada 20 casos de câncer - cerca de 22,8 mil por ano no Reino Unido - são motivados ​​por excesso de peso corporal.

Especialistas já suspeitavam que a gordura enviava sinais ao corpo que poderiam danificar as células, levando ao câncer, e favorecer sua multiplicação.

Agora, cientistas conseguiram mostrar, em um estudo publicado na revista Nature Immunology, como as células que combatem o câncer ficam obstruídas pela gordura.

Eles esperam criar tratamentos para restaurar as habilidades destas células para que voltem a ser "assassinas naturais" de tumores.

"Um composto que bloqueie a absorção de gordura por estas células pode ajudar. Tentamos em laboratório e descobrimos que isso permite que elas voltem a matar um câncer", diz a pesquisadora Lydia Lynch.

Obesidade aumenta o risco de 13 tipos de câncer

Composto que bloqueie absorção de gordura por células 'assassinas de tumores' pode ajudar, diz cientista

Mas a melhor maneira de ter este efeito é "sem dúvida" perder peso, afirma Lynch: "De qualquer maneira, isso é mais saudável".

Leo Carlin, do Instituto Beatson da Cancer Research UK, diz que embora cientistas saibam que a obesidade aumenta o risco de 13 tipos diferentes de câncer, "ainda não se entende completamente os mecanismos desse vínculo".

O cientista afirma que o novo estudo revela como as moléculas de gordura impedem as células do sistema imunológico de atuarem corretamente para matar tumores, além de abrir novos caminhos para desenvolver tratamentos.

"Muitas pesquisas se concentram em como os tumores crescem a fim de achar formas de detê-los, mas esta pesquisa nos mostra que devemos levar também em consideração o metabolismo das células do sistema imunológico."

Prevenindo o câncer

Para reduzir o risco:

- Mantenha um peso saudável;

- Pare de fumar;

- Tenha uma boa dieta;

- Reduza o consumo de álcool;

- Evite queimaduras solares.

