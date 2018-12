Cinco dicas para conseguir cumprir resoluções de Ano Novo

Direito de imagem Getty Images Image caption A grande maioria das pessoas não cumpre suas resoluções

Para muitos de nós, a chegada de um novo ano é também uma boa época para um "novo começo", em que podemos traçar objetivos para os 12 meses seguintes.

E isso pode ser ter um estilo de vida mais saudável ou poupar algum dinheiro? Ou ter um novo hobby ou abrir mão de algo?

Quaisquer que sejam suas resoluções de Ano Novo, há uma coisa de que você não pode prescindir: motivação.

Promover mudanças não é fácil. Apenas 8% das pessoas que fazem uma resolução de Ano Novo conseguem atingir sua meta, de acordo com um estudo da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos. Mas não tem de ser assim com você.

Aqui vão cinco formas simples de tentar evitar o fracasso e aumentar suas chances de cumprir sua resolução - durante todo o ano. Boa sorte!

1. Seja realista

Direito de imagem Getty Images Image caption Defina metas realistas e evolua gradualmente para uma resolução mais difícil

Definir metas realistas pode nos aproximar do sucesso. Muitas vezes definimos metas desproporcionais "sob a falsa suposição de que podemos ser uma pessoa completamente diferente no novo ano", diz a psicoterapeuta Rachel Weinstein.

Com objetivos simples de início, você pode depois partir para resoluções mais difíceis. Por exemplo: compre um tênis de corrida e faça corridas curtas antes de se comprometer com um percurso de 10 km.

Ou, se você de cozinhar e não tem muita experiência, prepare uma refeição por semana para melhorar suas habilidades culinárias em vez de dizer que será o chef da sua casa.

Não se trata de definir metas de curto prazo, mas de abordar suas resoluções de forma a alcançar resultados de longo prazo. Na realidade, "as mudanças acontecem com pequenos passos ao longo do tempo", explica Weinstein.

2. Seja específico

Direito de imagem Getty Images Image caption Pense exatamente no que você fará, onde e a que horas

Geralmente, definimos metas sem um plano para executá-las. Mas é importante nos atentar aos detalhes.

Dizer "vou à academia nas tardes de terça-feira e nas manhãs de sábado" tem mais chances de ser algo bem-sucedido do que simplesmente dizer "vou mais à academia", segundo o professor Neil Levy, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Ações específicas e factíveis, que funcionam como etapas para cumprir sua resolução, ajudarão com que você não fique apenas na intenção.

3. Busque apoio

Direito de imagem Getty Images Image caption Tornar públicas suas resoluções pode encorajar a manter objetivos em vista

Contar com outras pessoas para ajudar em sua jornada pode ser uma ótima fonte de motivação. Isso pode significar comprometer-se a assistir a uma aula com um amigo, por exemplo.

Tornar públicos seus compromissos também ajuda a seguirmos empenhados em cumpri-los.

John Michael, filósofo da Universidade Warwick, na Inglaterra, estuda os fatores sociais envolvidos na criação e manutenção de compromissos.

Ele diz que somos mais propensos a manter resoluções se conseguirmos enxergá-las como relevantes também para outras pessoas - que "o bem de outras pessoas está em jogo" se eventualmente falharmos.

Então, envolva outras pessoas que podem ajudar ainda mais com sua meta.

4. Supere o fracasso

Direito de imagem Getty Images Image caption Faça trocas simples no cotidiano

Quando as coisas ficam difíceis e você falha, tire um momento para reavaliar. Quais obstáculos você enfrentou? Quais estratégias foram mais eficazes? Quais foram menos? Seja honesto consigo mesmo e celebre até o menor sucesso.

Se você quiser manter a mesma resolução, por que não tentar uma abordagem diferente que ajude sua força de vontade? Trocas simples em sua vida diária podem te colocar na direção certa.

Se você está procurando uma alimentação saudável, pode reduzir, por exemplo, trocar massas e pães simples por versões integrais e mais saudáveis. Ou reduzir as gorduras saturadas ao substituir lanches como bolos e batatas fritas por alternativas mais nutritivas, como uma vitamina ou palitos de legumes.

5. Alinhe sua resolução com metas de longo prazo

Direito de imagem Getty Images Image caption Ter força de vontade não é sempre suficiente

As melhores resoluções são aquelas que contribuem para uma meta de longo prazo que você tem para si mesmo, em vez de fazer promessas vagas e ambiciosas, de acordo com a psicóloga comportamental Anne Swinbourne.

Se você nunca demonstrou interesse em esportes, é improvável que se torne um atleta. "As pessoas que contam apenas com força de vontade falham", diz ela.

Então, uma vez que você tenha uma solução que lhe interesse ou estimule, trace com um plano detalhado desde o primeiro dia. E não tenha medo de pedir ajuda para enfrentar os obstáculos ao longo do caminho.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

Pule YouTube post de BBC News Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de BBC News Brasil

Pule YouTube post 2 de BBC News Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post 2 de BBC News Brasil