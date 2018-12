Angelina Jolie sugere que pode entrar para a política

Direito de imagem Press Association Image caption Angelina Jolie concede entrevista a Justin Webb, apresentador do programa Today da BBC

A atriz americana Angelina Jolie deu a entender que está pensando em entrar para a política no futuro.

Em entrevista ao programa de rádio Today da BBC, ela disse que descartaria essa hipótese há 20 anos, mas que hoje vai para onde sua presença for necessária.

Jolie, que é enviada especial da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), foi a editora convidada do programa Today nesta sexta-feira.

A atriz é militante ativista em uma série de questões, incluindo o direito de refugiados, combate à violência sexual e conservação ambiental.

Em entrevista ao apresentador Justin Webb, ela falou sobre vários temas - como política americana, redes sociais, violência sexual e crise global de refugiados.

Questionada se cogitava se envolver na política, ela respondeu:

"Se você me perguntasse há 20 anos, eu teria rido... Sempre digo que eu vou aonde for necessária, não sei se estou preparada para a política... mas também brinco dizendo que não sei se ainda tenho algum esqueleto no armário."

"Também sou capaz de trabalhar com governos e também sou capaz de trabalhar com forças armadas, estou em uma posição muito interessante de poder fazer muita coisa."

E acrescentou que, "por enquanto", ficaria quieta.

Quando Webb sugeriu que ela poderia estar na lista dos 30 a 40 democratas que disputam para representar o partido na corrida presidencial, ela não disse "não", respondendo apenas "obrigada".

Jolie é um dos vários editores convidados, incluindo David Dimbleby e Martha Lane Fox, que estão assumindo o programa entre 22 de dezembro e 1º de janeiro.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!