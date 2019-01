As primeiras imagens de perto do lado oculto da Lua

A China anunciou nesta semana que conseguiu pousar uma nave espacial com um robô no lado oculto da Lua.

É a primeira vez que se tenta uma missão desse tipo – outras missões na Lua pousaram no lado que fica virado para a Terra.

A Lua tem um lado que nunca é visível do nosso planeta porque sua rotação está sincronizada com a da Terra – no entanto não é correto chamá-lo de lado "escuro", pois recebe luz do Sol durante a lua nova.

Nessa região oculta, qualquer ligação direta de comunicação é impossível. Portanto todas as informações e imagens mandadas pela missão chinesa estão sendo rebatidas por um satélite e reencaminhadas para a Terra.

A nave Chang'e-4 já enviou as primeiras imagens feitas de perto do lado oculto da Lua.

O robô está estudando a geologia da região e fazendo experimentos biológicos.

Mas essa missão não é apenas um pouso na Lua – a China tem grandes ambições espaciais, e investiu pesado no programa de exploração lunar.

Essa recente missão bem sucedida mostra que o país está no páreo da corrida especial mundial.

Missões futuras devem trazer exemplares de rochas lunares para a Terra.