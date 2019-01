Direito de imagem Tony Harrison/Facebook Image caption A cobra píton, apelidada de Nike, está agora livre dos carrapatos

A cobra que teve 511 carrapatos removidos do seu corpo na Austrália, na semana passada, ainda está fraca e com anemia, explicaram veterinários australianos que socorreram o animal.

O réptil, que recebeu o apelido de Nike, é uma píton-carpete. Foi resgatado de uma piscina australiana por caçadores de cobra. Acredita-se que estivesse tentando aliviar na água o mal-estar provocado pela infestação.

Desde então, Nike foi tratada de uma infecção aguda. "Isso (a infecção) pode ter provocado sua imobilidade, permitindo que os carrapatos tirassem vantagem dela", afirmou o Hospital de Vida Selvagem Currumbin, em um comunicado publicado online.

Especialistas explicam que é comum que animais atraiam um pequeno número de carrapatos e outros parasitas. Mas, se o animal estiver fraco, os parasitas podem se multiplicar rapidamente e provocar anemia - uma deficiência nas células sanguíneas - ao se alimentar do sangue do animal hospedeiro.

"Claramente a cobra estava muito doente, é por isso que suas defesas naturais estivessem tão debilitadas", explicou Bryan Fry, professor da Universidade de Queensland, na Austrália.

A cobra está recebendo cuidados de um profissional experiente, informou o hospital. A expectativa é soltá-la de volta na natureza nos próximos meses.

"Nike ainda não está de volta à floresta, mas nós estamos confiantes que ele vai conseguir se recuperar totalmente", acrescentou a organização.

O coala que se recuperou de uma infestação de carrapatos

O hospital que está cuidando de Nike também tratou recentemente de um filhote de coala encontrado com mais de cem carrapatos. Os veterinários levaram duas horas para remover todos os insetos.

O marsupial estava separado da mãe quando foi encontrado, informou o grupo de defesa da vida selvagem Friends of the Koala (Amigos do Coala).

A instituição acredita que o coala tenha atraído tantos carrapatos porque estava sentado no chão - um possível sinal de que estava doente ou ferido.

