Bird Box: Motorista de olhos vendados bate o carro durante desafio inspirado em filme da Netflix

A polícia do Estado americano de Utah fez um apelo incomum: os moradores não devem dirigir de olhos vendados. A medida se mostrou necessária após um acidente causado por uma garota que, segundo a instituição, bateu o carro nesta sexta (11) em meio a um desafio baseado no filme de terror Bird Box.

A adolescente de 17 anos, que cobriu os olhos com seu próprio gorro, dirigiu nas ruas de Layton enquanto fazia parte do chamado "Desafio Bird Box", inspirado no longa com Sandra Bullock lançado pela Netflix em dezembro passado.

No filme dirigido por Susanne Bier (de Em Um Mundo Melhor), as pessoas passam a circular vendadas a fim de evitarem contato visual com uma ameaça misteriosa que leva ao suicídio. O sucesso levou fãs a criarem um desafio online e tentarem reproduzir as condições adversas que acometem os personagens do longa.

Acidentes não demoraram a acontecer. A motorista de 17 anos, que não foi identificada, e o passageiro do carro não ficaram feridos na colisão com outro veículo em Layton, Utah. A garota, porém, deve responder por direção imprudente.

"Não há desculpa para fazer algo tão perigoso como dirigir vendado, não apenas para você como também para todos nas ruas", afirmou o policial local Travis Lyman.

Ele disse que nunca pensou que precisaria pedir às pessoas que não dirigissem de olhos vendados.

Pule Twitter post de @laytonpolice Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 11 de janeiro de 2019

Mais alertas

No "Desafio Bird Box", viral que gerou uma série de memes, fãs passaram ser vistos pelas ruas andando de olhos vendados tateando muros e se aproximando perigosamente do tráfego nas vias.

O risco de acidentes levou a Netflix a emitir um alerta no Twitter no dia 2 de janeiro, afirmando: "Não acredito que eu preciso dizer isso, mas: POR FAVOR, NÃO SE MACHUQUEM COM ESSE DESAFIO BIRD BOX. Não sabemos como isso começou, e nós adoramos o carinho pelo filme, mas Menino e Menina [personagens do filme] têm só um desejo para 2019: não parem no hospital por causa de memes."

No filme, a personagem de Sandra Bullock guia duas crianças, chamadas por ela de Menino e Menina, enquanto tenta escapar das tais forças misteriosas.

Segundo a Netflix, o longa foi visto por mais de 45 milhões de assinantes ao redor do mundo.

