Pinguins roubados de zoo são recuperados dois meses depois na Inglaterra

Dois pinguins roubados foram recuperados por policiais que receberam uma dica do paradeiro dos animais.

Os pinguins, de espécie pinguim-de-humboldt (Spheniscus humboldti), desapareceram de um zoológico do Reino Unido em novembro.

A polícia do condado de Nottinghmashire encontrou o par na cidade de Strelley, ao norte de Londres.

As duas aves foram devolvidas ao zoológico e um jovem de 23 anos foi preso por suspeita de ser o responsável pelo furto.

Uma história para contar

"Meu primeiro pensamento foi que esse era um caso para livros, uma história para contar para os meus netos, porque não pensamos que, após receber a denúncia, realmente acharíamos dois pinguins", disse o sargento Andrew Browning.

"É um caso incomum."

Nativos da América do Sul, os pinguins-de-humboldt receberam esse nome em referência à corrente de água que costumam percorrer, que, por sua vez, foi batizada com o nome do geógrafo alemão do século 18 Alexander von Humboldt.

Esses animais são listados como espécies "vulneráveis" pela International Union for Conservation Nature, o que significa que correm risco de entrar para a categoria de espécies em ameaça de extinção.

