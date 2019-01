Mulher é picada por cobra ao usar vaso sanitário na Austrália

Direito de imagem JASMINE ZELENY Image caption Uma tratadora profissional de cobras foi chamada para retirar a píton-carpete de 1,5 metros do vaso

Uma mulher foi mordida por uma cobra que estava escondida dentro de um vaso sanitário em Brisbane, na Austrália.

Helen Richards, de 59 anos, foi atacada na última terça-feira, quando foi ao banheiro no escuro na casa de um parente.

Ela contou à imprensa local que sentiu uma "picada afiada" quando sentou no vaso.

"Eu dei um pulo com as calças arriadas e me virei para ver o que parecia ser uma tartaruga de pescoço comprido voltando para dentro do vaso", disse Richards ao jornal australiano The Courier Mail.

Mas o réptil era, na verdade, uma cobra píton-carpete de 1,5 metros. Esta espécie de serpente, que não é venenosa, é bastante comum ao longo da costa leste do país.

Direito de imagem JASMINE ZELENY Image caption A cobra pode ter entrado no vaso sanitário à procura de água por causa do calor, diz a tratadora

A tratadora Jasmine Zeleny, que foi chamada para resgatar o réptil, descreveu as cobras píton-carpetes como relativamente inofensivas.

"Infelizmente, a porta de saída da cobra foi bloqueada, ela se assustou quando Richards sentou e atacou com medo", explicou à BBC.

"Quando cheguei lá, ela tinha prendido a cobra e se acalmado. Richards lidou com a situação toda muito bem."

Segundo Zeleny, a australiana tratou as pequenas marcas de mordida com antisséptico. Esta serpente não é venenosa, mas é recomendado tomar vacina antitetânica em caso de picada.

Onda de calor

A tratadora explicou ainda que é comum encontrar cobras procurando água em vasos sanitários quando está muito quente.

A Austrália enfrentou recentemente duas semanas de calor extremo que bateu dezenas de recordes em todo o país.

Várias espécies de animais selvagens sofreram, com relatos de mortes em massa de cavalos, morcegos nativos e peixes.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!