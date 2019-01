A droga mortal da África do Sul que mistura heroína, remédio para HIV e veneno de rato

Uma droga altamente viciante chamada "nyaope" está destruindo vidas nas favelas da África do Sul.

A droga é uma mistura de heroína e outras substâncias – de remédio para HIV a veneno de rato. Ela normalmente é fumada junto com maconha ou injetada.

O jornalista local Golden Mtika acompanhou a vida de Jesus, que foi viciado em nyaope por dez anos: a história dele é um retrato da devastação causada pela droga.

"De manhã é o inferno, cara. Você sente que está morrendo, como se seu intestino tivesse sendo cortado por uma navalha", diz Jesus.

"Quando você está assim, você acaba em alguns momentos fazendo coisas horríveis. Eu faria literalmente qualquer coisa."

Golden viu de perto a devastação causada pela nyaope. Em cinco anos, ele perdeu dois de seus sobrinhos para a droga.

Mas como a droga é distribuída nas ruas, dizimando comunidades? Como eles escapam da polícia?

Golden encontrou um traficante que topou falar sobre o assunto.

"Você só tem que suborná-los (os policiais). Policiais de baixa patente aceitam suborno. Policiais de alta patente também aceitam suborno. Os caras conhecem todos os traficantes."

A BBC apresentou as acusações à polícia da África do Sul. Eles disseram que recentemente fizeram prisões de importantes chefes do tráfico.

Centros de recuperação oferecem um fio de esperança para os usuários. Faz seis meses que Jesus se internou em um centro para largar a droga.

"Os primeiros três dias, na primeira semana, foram os mais difíceis. Você sente dor, fica noites sem dormir" diz ele.

Agora Jesus voltou para as ruas, mas desta vez para espalhar uma mensagem: ele quer que os viciados em nyaope saibam que a droga pode ser vencida.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!