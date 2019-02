Direito de imagem Getty Images Image caption As mulheres têm mais chances do que os homens de chegar aos 100 anos

Não importa em qual país você está, as mulheres vivem mais do que os homens.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016, a média das expectativas de vida ao nascer da população mundial era de 74 anos para mulheres e de 69 anos para homens.

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida ao nascer, em 2019, é de 80 anos para mulheres e de 73 anos para homens.

Segundo a projeção do IBGE para 2018, com base nos dados do Censo de 2010, até o ano passado, 0,12% da população era formada por homens com 90 anos ou mais, enquanto esse percentual era de 0,24% da população para mulheres com 90 anos ou mais.

Mas afinal, porque existe essa diferença?

Há três principais razões, segundo a ciência.

1. Genética

Direito de imagem Getty Images Image caption As mulheres têm dois cromossomos X

Uma das principais hipóteses para essa diferença é a questão genética.

"Os embriões masculinos morrem em um ritmo maior que os embriões femininos", explica o professor David Gems, do University College London.

Isso é resultado do papel que desempenham os cromossomos que determinam o sexo. As mulheres têm cromossomos XX e os homens têm cromossomos XY.

Os cromossomos X contêm muitos genes que ajudam a prolongar a vida.

Direito de imagem Getty Images Image caption Aves macho têm dois cromossomos X

"Se você tem um defeito genético no cromossomo X e é uma mulher, tem uma 'cópia de segurança'. Mas se é um homem, não tem essa cópia", explica o geneticista David Gems ao programa Crowd Science, da BBC.

"Os bebês do sexo masculino têm entre 20% e 30% mais probabilidade de morrer na última etapa da gravidez. Também têm 14% mais chances de nascer prematuramente. Eles tendem a ser maiores e sofrem um maior risco de lesões durante o parto", explica Lorna Harries, professora da Universidade Exeter, no Reino Unido.

Um exemplo de como os cromossomos X afetam outras espécies: ao contrário dos humanos, as aves machos têm duas cópias do cromossomo X e costumam viver mais do que as fêmeas.

2. Hormônios

Durante a adolescência, as crianças passam pela puberdade (o amadurecimento sexual) por causa das mudanças na produção de hormônios.

Direito de imagem Getty Images Image caption A maior parte dos mortos em guerras são homens

O estrogênio, o hormônio sexual feminino, atua como "antioxidante" no corpo, impedindo o envelhecimento das células.

Em experimentos com animais, as fêmeas que têm falta de estrogênio tendem a não viver tanto quanto as que mantêm os níveis de hormônio sexual feminino.

O estrogênio também facilita a eliminação do colesterol ruim, e portanto pode oferecer certa proteção contra doenças do coração.

Nos homens, é maior a produção de testosterona, que faz com que o corpo seja maior - e é responsável por características como a voz mais grave e o corpo mais peludo.

A taxa de mortalidade dos homens aumenta muito nos últimos anos da adolescência, quando se elevam seus níveis de testosterona.

Há alguns anos, o cientista coreano Han-Nam Park analisou os registros da Corte Imperial da Dinastia Chosun, do século 19.

Ele comparou a média de vida de 81 eunucos (castrados antes da puberdade) com a dos outros homens da corte. Sua análise revelou que os eunucos viveram cerca de 70 anos, enquanto a média entre os outros homens da corte era de 50 anos. Três eunucos chegaram a viver até os 100 anos.

Ainda que nem todos os estudos com outros tipos de eunucos tenham mostrado diferenças tão pronunciada, em geral as pessoas (e animais) sem testículos tendem a viver mais.

Segundo alguns especialistas, isso pode ser resultado do estímulo do hormônio para comportamentos mais arriscados e violentos. Mas, quando se fala de seres humanos, também há um fator cultural e comportamental envolvido.

3. Ocupação e comportamento

O incentivo cultural para que homens se comportem de maneira mais violenta e arriscada do que as mulheres também tem um peso na expectativa de vida menor, segundo os especialistas.

Outros fatores culturais influenciam: as mulheres entre 16 e 60 anos vão ao médico mais frequentemente do que os homens da mesma idade em diversos países.

Além disso, conjunturas regionais afetam muito esses índices.

Em lugares com conflitos armados, a esperança de vida masculina diminui em alta velocidade.

E em regiões onde a atenção médica é inadequada, muitas mulheres morrem durante o parto.

Fatores como fumar, beber e se alimentar incorretamente também explicam a diferença em alguns países.

Na Rússia, por exemplo, os homem têm expectativa de vida 13 anos menor do que as mulheres por causa do alto consumo de álcool entre a população masculina do país.

Direito de imagem Getty Images Image caption As mulheres vivem mais e, portanto, também sofrem mais doenças nos últimos anos de vida

Mas viver mais tempo também tem consequências.

As mulheres vivem mais tempo, mas também sofrem mais doenças, particularmente nos últimos anos de vida.

De acordo com um artigo publicado na revista biomédica Cell Press pelos pesquisadores Steven Austad e Kathleen Fischer, da Universidade do Alabama, nos EUA, "nas sociedades ocidentais as mulheres vão mais ao médico, tomam mais remédios, mas também perdem mais dias de trabalho por motivos de saúde e passam mais dias no hospital que os homens."

Em Bangladesh, China, Egito, Guatemala, Índia, Indonésia, Jamaixa, Malásia, México, Filipinas, Tailândia e Tunísia, as mulheres também têm mais limitaçõs físicas que os homens em seus últimos anos de vida.

Estudos recentes indicam que a diferença na expectativa de vida entre os sexos deve diminuir em um futuro próximo.

Direito de imagem Getty Images Image caption A diferença na expectativa de vida das crianças no Reino Unido deve cair nos próximos anos

Uma pesquisa do Imperial College de Londres aponta que a distância entre as expectativas de vida de mulheres e homens em 2030 será de um ano e nove meses no Reino Unido. Hoje, essa diferença é de três anos.

"A queda no consumo de álcool e tabaco tem beneficiado majoritariamente os homens, que tendem a beber e fumar mais que as mulheres", disse o professor de estatística Les Mayhew ao jornal britânico The Guardian.

"Também temos feito muitos avanços na luta contra doenças cardíacas, que são mais frequente entre os homens", afirmou.

Mortes relacionadas a acidentes de trânsito também estão diminuindo em muitos países, o que também deve ajudar a aumentar o tempo de vida dos homens, que são quem hoje mais morre com esse tipo de acidente.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!