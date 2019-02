Duas meninas, um corpo: a luta de gêmeas siamesas pela vida

É pouco provável que você conheça siameses.

São muito poucos que nascem com essa condição, e a maioria é natimorto ou morre poucos dias depois do parto.

Com dois anos e oito meses, Mariem e Ndeye são exceções.

Nascidas no Senegal, mudaram com seu pai, Ibrahima Ndiaye, para Cardiff, no Reino Unido.

Foi uma mudança difícil, que obrigou a família a abandonar uma vida próspera em seu país para viver em abrigos e depender de doações de comida.

As meninas agora estão bem, mas elas têm um futuro sombrio à espera.

O coração de Marieme é frágil, tão frágil que ela pode morrer.

Se ela morrer, sua irmã, Ndeye, mais forte que ela, também morrerá.

Hoje elas crescem juntas, mas o pai precisará tomar uma decisão extremamente difícil.

Ele deverá permitir que os cirurgiões as separem, pondo em risco a vida de ambas, sobretudo de Marieme?

Ou deixará que elas morram juntas?