Elimine do seu armário tudo aquilo que não traz alegria. Essa é a frase que resume o método de Marie Kondo, a guru japonesa de limpeza e arrumação, para organizar nossas vidas.

Sua proposta é manter apenas as coisas que mais apreciamos. Um minimalismo com um toque emocional. "Quando você organiza sua casa, também organiza seu passado", diz Kondo. O mesmo também pode ser aplicado à nossa vida digital.

Quantos arquivos você tem em seu computador? Quantos emails não lidos estão na sua caixa de entrada? Suas fotos e vídeos estão se acumulando? Quais aplicativos tiraria do celular?

Organizar a vida digital parece simples, mas pode ser mais complexo que organizar uma casa.

"O maior erro quando se faz uma faxina digital é concentrar-se demais no que temos de descartar", disse Kondo à emissora americana CNN. "É preciso se concentrar no que é importante para você, o que você quer manter."

Kondo dá dicas de como usar seu método, que ela chama de KonMari, para fazer uma limpeza a fundo sem se estressar. Em sua série no Netflix, Tyding up (Organizando, em inglês), ela explica como dobrar e guardar roupas, como selecionar objetos para descartar e formas de manter a ordem.

Como aplicar estes conselhos a uma vida digital desorganizada?

Organize os documentos de seu computador

Para deixar o computador em ordem, Kondo recomenda criar duas pastas: "documentos importantes" e "despertam alegria" - esta segunda incluiria tudo aquilo que não é tão importante, mas você não quer eliminar.

Mas um arquivo em PDF pode transmitir alegria? "Sem dúvida. Alguns emails e mensagens de texto fazem isso", diz Kondo. "Apague todo o resto."

Ela também recomenda colocar os documentos importantes - arquivos, fotos e outros - em memórias externas e organizá-los por datas e outro critérios. O objetivo é não deixar nada de que realmente não necessite no computador.

Faça uma faxina em suas fotos

No caso das fotos, a limpeza pode ser mais complexa. É comum acumularmos dezenas, centenas e até mesmo milhares de fotos no computador, no celular e na nuvem. Todas elas despertam alegria em você? Possivelmente, não.

É provável que muitas te lembrem de momentos queridos. Outras simplesmente ocupam espaço e não agregam nada. Muitas vezes, deixamos fotos repetidas, escuras e borradas se acumularem. Comece por elas. Depois, elimine aquelas de que não gosta tanto e as que não precisa guardar.

Suas redes sociais também podem precisar de uma limpeza. São realmente importantes todas aquelas fotos e publicações no Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp?

"É algo que você quer ver de novo? Te faz feliz? Quer ter no futuro?", questiona Keith Bartolomei, organizador profissional e consultor de KonMari na empresa Zen Habitat, nos Estados Unidos.

Coloque seus emails em ordem

É muito fácil deixar emails se acumularem.

Kondo diz organizar as mensagens que recebe em duas categorias: "guardados" e "não processados" - esta segunda pasta é para todos os emails que pretende ler e responder.

"Quando vejo que minha caixa de entrada está cheia, tiro um tempo para organizar tudo de uma vez", explica.

