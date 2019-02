Como jovem que tinha só US$ 2 na carteira acumulou US$ 1 milhão e se aposentou aos 30

Direito de imagem Grant Sabatier Image caption Em cinco anos, Sabatier ganhou o suficiente para poder parar de trabalhar

Aos 24 anos, Grant Sabatier estava financeiramente arruinado. Com apenas US$ 2,26 na conta bancária e sem emprego, ele precisou voltar a morar com os pais.

"Eu dormia na mesma cama que tinha quando era criança", conta o americano à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

O ano era 2010, e seus pais lhe deram um prazo de três meses para sair de casa. Formado em Filosofia e sem perspectiva de conseguir entrevistas de emprego, Sabatian se pôs a pensar em como poderia ganhar dinheiro. Hoje, ele conta essa história no livro Financial Freedom (Liberdade financeira, em tradução livre), recém-lançado nos EUA, e no site que ele fundou, Millennial Money.

Ele propõe uma forma diferente de encarar o dinheiro e a economizar o máximo possível não apenas para acumular mais patrimônio, mas sim para tornar-se independente das obrigações financeiras.

A estratégia inicial de Sabatier foi entender como funcionam as campanhas publicitárias do Google Ads. Durante um mês, ele aprendeu em casa a lidar com o sistema, graças a tutoriais e cursos online, e em seguida partiu em uma nova busca de emprego.

"Logo na primeira vez que me candidatei a um trabalho em marketing digital, eu consegui", conta ele. Daí em diante, sua vida mudou. Conseguiu sair da casa dos pais e se autoimpôs a meta de economizar e investir a maior quantidade possível de dinheiro.

Em apenas cinco anos, juntou US$ 1,25 milhão (R$ 4,6 milhões na cotação atual), ele conta. Mas com bastante esforço.

"Morava em um apartamento péssimo, tinha um carro péssimo, e passava quase todo o tempo trabalhando e economizando."

Boa parte do dinheiro, porém, não vinha de seu emprego tradicional. Nas horas livres, ele fazia campanha de marketing online a clientes.

"Cheguei a ter 13 origens diferentes de renda", conta.

No primeiro ano do projeto, fundou sua própria empresa de marketing digital e, seis anos depois, juntou-se a dois outros sócios em uma segunda empresa.

'Me aposentei aos 30 anos'

"Juntei tanto dinheiro que me aposentei aos 30 anos e hoje me dedico apenas a escrever no meu blog", conta Sabatier, atualmente com 34 anos de idade.

"Deixei o mundo corporativo porque não preciso de mais dinheiro, consigo viver dos meus rendimentos pelo resto da minha vida."

É isso que ele chama de "liberdade financeira", o título de seu livro.

"Aposentar-se não é deixar de trabalhar, é fazer o que você gosta", defende.

De fato, o trabalho em marketing digital não era uma paixão de vida, mas apenas um caminho encontrado por Sabatier para obter renda.

"Desde o começo, meu objetivo era juntar dinheiro para comprar minha liberdade", conta ele. "Nunca me interessei no dinheiro pelo dinheiro em si. Minha ideia era justamente conseguir independência financeira."

No fim das contas, a moral da história de Sabatier é economizar dinheiro e investi-lo desde cedo.

'Comprei minha liberdade'

"Precisei de cinco anos, três meses e seis dias", calcula. "(E fiz isso) com um pouco de sorte, muito trabalho duro e um bom investimento das economias."

Sabatier começou a investir em 2010, quando o mercado financeiro não estava em um bom momento. Mas se beneficiou da alta que veio nos anos seguintes.

"Cheguei a economizar 82% da minha renda. Acho que economizar é uma oportunidade, não um sacrifício", agrega.

"Meu cálculo é de que a cada US$ 100 que eu economizava, estava comprando seis dias de liberdade (financeira) no futuro."

A chave, diz, foi pensar no dinheiro não como unidade monetária, mas sim unidades de tempo.

Três passos

O hoje aposentado millennial diz que é preciso seguir três passos para obter a independência financeira:

1- Quanto mais você economiza, mais rápido virá a independência financeira. Se você só economiza 5% a 10% da sua renda, não conseguirá parar de trabalhar. O ideal é alcançar 50%.

Isso significa, porém, fazer sacrifícios, como morar em um apartamento menor ou dividi-lo com outras pessoas por alguns anos.

2- Aproveitar todas as oportunidades de ganhar dinheiro

Para Sabatier, na prática isso é não ter vergonha de pedir um aumento ao seu chefe no emprego tradicional, ao mesmo tempo em que busca fontes de renda paralelas e complementares.

3- Investir as economias

Sabatier escolheu investir seu dinheiro em imóveis e na bolsa de valores - cada investidor deve encontrar investimentos que se adequem a sua realidade e renda.

"Quando mais você investe, menos terá de vender seu tempo", diz.

Sabatier hoje vive com sua mulher em Nova York e, embora essa seja uma das cidades mais caras dos EUA, ele diz viver com pouco dinheiro.

"Eu poderia gastar mais, mas isso não me faria mais feliz", opina - uma vez que a maioria de seus prazeres cotidianos são baratos, como escutar música com os amigos ou ver filmes com a mulher.

Afinal das contas, "quanto mais dinheiro você gasta, mais tempo terá que trabalhar".

