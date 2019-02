Os judeus ultraortodoxos apaixonados por capoeira em Israel

É uma revolução.

“Não é comum ver um cara como eu ou como meus alunos pulando por aí”, diz Miki Chayat, fundador de uma escola de capoeira com mais de 300 alunos em Israel.

A capoeira é uma manifestação da cultura popular brasileira que combina jogo, luta e dança, com o acompanhamento de instrumentos musicais, palmas, cantos e coros. Ela foi introduzida no país por africanos escravizados.

Para Miki, virou motivo de curiosidade e de dedicação.

O israelense conta que tinha ainda 9 anos quando viu pela primeira vez seu tio, que não é religioso, fazendo movimentos acrobáticos incomuns.

“Eu disse: ‘Uau, o que é isso?’ Ele respondeu: ‘É capoeira’.”

O menino levava uma vida normal de estudante da Yeshiva – como é chamada a escola judaica para estudos religiosos. Isso inclui acordar às 7h, orar e voltar para estudar a Torá, o conjunto de livros base da religião Judaica, até a meia-noite.

E o interesse pela capoeira o levou a usar as pausas nos estudos na escola religiosa para melhorar seus movimentos.

“Eu almoçava em 5 minutos e saía correndo para praticar.”

Miki ‘jogava’ por toda a parte e isso ia desde a varanda e o parque até a rua.

Não demorou para os outros jovens ficarem curiosos.

‘Como você faz isso? Nós queremos fazer também. Você ensina a gente?’, diziam eles.

Mas nem tudo mundo o apoiou no começo. Alguns rabinos ameaçaram seus alunos de expulsão da Yeshiva.

“Um dos rabinos me disse: ‘vamos colocar as pessoas contra você’. Então eu levei o meu rabino até ele, e tivemos uma boa conversa. No fim, o filho do rabino também veio estudar capoeira”, conta ele.

Miki abriu uma escola de capoeira para judeus ultraortodoxos e hoje tem mais de 300 alunos.

Ele, que já esteve várias vezes no Brasil e aprendeu a falar português, diz que, embora não seja fácil entender outra cultura, a capoeira os ajuda a entender as pessoas que não são como eles.