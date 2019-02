Direito de imagem Getty Images Image caption De origem indígena e sem experiência com cinema, Yalitza Aparicio sensibilizou o público como protagonista do filme Roma e foi indicada ao Oscar. Mas tem enfrentado uma série de críticas no México

"Não é atriz", "não tem vocação nem futuro na área" e tem a "sorte das feias". Essas são apenas algumas das críticas feitas à atriz mexicana Yalitza Aparicio, protagonista do filme Roma, nomeado a 10 categorias do Oscar neste ano.

E não se trata de comentários de redes sociais, mas sim de diretores, atrizes e apresentadores de televisão inconformados com o sucesso de Yalitza.

A declaração mais recente foi do ator Sergio Goyri, que pediu desculpas depois que vazou um vídeo no qual ele aparece reclamando que tenham "nomeado uma índia" ao Oscar.

Ao saber dessa declaração, Yalitza disse: "Estou orgulhosa de ser uma indígena oaxaqueña e só lamento que haja pessoas que não sabem o significado correto das palavras."

Na semana passada, foi divulgado que um grupo de atores tentou evitar que Yalitza fosse escolhida como melhor atriz no prêmio Ariel, entregue pela Academia Mexicana de Artes e Ciências – o mais prestigiado do país.

A tentativa de boicotar a nomeação da atriz de origem indígena foi divulgada no Twitter por Rossana Barro, coordenadora do Festival Internacional de Cinema Morelia.

"Soube que há um grupo de atrizes mexicanas que está se organizado para pedir à academia de cinema que Yalitza Aparicio não seja considerada para a categoria de melhor atriz", escreveu Rossana Barro, em 11 de fevereiro.

"É a coisa mais medíocre, patética e vil que já escutei. Não direi mais nada", acrescentou.

Direito de imagem Getty Images Image caption O filme Rome tem 10 nomeações ao Oscar

Não se sabe quem fazia parte do grupo e há quem questione a sua existência.

Mas a cineasta María José Cuevas, autora do documentário Bellas de Noche (Belas da Noite), disse que a tentativa de boicote, de fato, existiu.

"Sim. Confirmado por vários lados", disse a cineasta pelo Twitter, ao ser perguntada sobre se a "fofoca" correspondia ou não à realidade.

'Ela não atuou'

O suposto boicote é parte da controvérsia que rodeia Yalitza Aparicio no México, especialmente após sua indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.

Ela é a segunda atriz mexicana a conseguir esse feito, depois de Salma Hayek, em 2003, pela participação no filme Frida.

A maioria dos atores mexicanos parabenizou Yalitza – muitos com entusiasmo. Mas alguns parecem inconformados.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Há muitos atores incríveis que, sem terem estudado teatro e cinema, chegaram a ser grandes', disse Yalitza Aparicio.

Antes de participar de Roma, Yalitza era professora de pré-escola em Tlaxiaco, no estado Oaxaca. Os críticos à sua nomeação ao Oscar questionam a rápida ascensão na carreira.

Um dos comentários mais frequentes é o de que Yalitza alcançou a fama "por sorte" e que nunca se preparou para atuar como atriz.

Os adeptos dessa visão não admitem que Yalitza possa competir com protagonistas experientes. A apresentadora de televisão Elsa Burgos manifestou sua indignação pelo Facebook.

Direito de imagem Getty Images Image caption A atuação de Yalitza rendeu a ela nomeações aos mais importantes prêmios internacionais, inclusive o Oscar

"Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Cada um sabe como e quando vai chegar onde quer. Mas, sinceramente, me digam: A atuação de Yalitza é espetacular para que seja nomeada ao Oscar?", questionou.

"Ela não atuou. Ela é assim. Fala assim, se comporta assim, como a Cleo (nome da personagem de Yalitza no filme). O Oscar se dá a uma atuação que não tenha nada a ver com você."

Outra declaração que gerou polêmica foi da cantora Yuri (Yuridia Valenzuela Canseco), que durante uma entrevista se disse contente por ver que alguém "com aquele tipo físico" esteja concorrendo ao Oscar.

Direito de imagem Getty Images Image caption O diretor de Roma, Alfonso Cuarón, ganhou o prêmio Bafta de melhor diretor e melhor filme

"Acho muito bom. Como que uma pessoa com esse tipo (físico foi indicada)? Não importa o físico, é o talento", disse.

"Muita gente diz que se você está em Hollywood tem que ser muito mexicana, muito bonita e ter um corpaço. E ela é o contrário disso", acrescentou.

A atriz Laura Zapata também criticou a aparência de Yalitza quando os jornalistas perguntaram sua opinião sobre o sucesso da protagonista de Roma.

"Que sorte, né? É a sorte das feias", respondeu.

O comentário foi muito criticado nas redes sociais – Zapata reagiu dizendo que tinha sido uma brincadeira.

Direito de imagem Getty Images Image caption A jovem mexicana interpreta Cleo, uma empregada doméstica que trabalha para uma família na Cidade do México, na década de 1970

A atriz e produtora de televisão mexicana Patricia Reyes também minimizou o talento de Yalitza.

"Ela fez bem o seu papel, mas não acho que vá fazer uma carreira disso", disse em entrevista à TV Azteca.

"Não é a sua vocação, não é o que ela quer. Mas se (Alfonso) Cuarón (diretor de Roma) continuar a chamá-la para trabalhar, provavelmente será. Mas não sinto que seja sua vocação, é um momento, um flash", acrescentou.

O que Yalitza Aparicio tem dito

Nas redes sociais houve muita reação às críticas, com usuários dizendo que Yalitza está sendo alvo de inveja. Outros também acham que há discriminação.

O ator mexicano Diego Luna, por exemplo, afirmou que não precisa ver Roma para saber do "racismo e a estratificação social" do México.

Mas o que a protagonista de Roma tem dito?

Direito de imagem Getty Images Image caption Marina de Tavira, atriz mexicana experiente, também foi indicada ao Oscar por sua participação no filme Roma

"Eu não conhecia muito sobre cinema. Eu me afastei totalmente do cinema porque considerava que não me pertencia, que era um mundo de sonhos a que eu não podia aspirar, porque nenhuma mulher que eu via nas telas se parecia comigo", afirmou em entrevista à imprensa.

"Agora que comecei a pesquisar mais, já sei que há muitos atores incríveis que, sem ter estudado atuação, chegaram a ser grandes", concluiu.

Ao ser perguntada sobre as críticas que tem recebido, em entrevista a uma emissora de TV mexicana, a atriz de Roma evitou alimentar a polêmica.

"Comentar sobre esses comentários é dar a eles maior importância. Respeito a opinião de cada um. Eu sempre me alegro com a vitória dos outros, não costumo criticar. Mas todas as opiniões são bem-vindas", disse.

