Sem motorista e 100% elétrico: o 'ônibus do futuro' que está sendo testado em cidade da Suíça

Uma cidade na Suíça está testando um ônibus sem motorista e 100% elétrico que busca passageiros em casa.

O ônibus, que pode trafegar a uma velocidade de até 30 km/h, possui câmeras e sensores que detectam pedestres e outros veículos.

Se identificar algum tipo de perigo, freia, às vezes de maneira brusca.

Ainda assim, os passageiros gostam da experiência.

Uma funcionária fica dentro do ônibus. Se houver qualquer problema como, por exemplo, obras na pista, ela pode assumir o controle do veículo a partir de um joystick

Diferentemente de outros ônibus autônomos, este é totalmente integrado com o restante do transporte público.

No centro de transporte da cidade, funcionários monitoram as câmeras dentro do ônibus.

Seus criadores dizem que o objetivo não é substituir os ônibus normais.

"A tecnologia é disruptiva porque estamos atuando em um ponto cego do transporte público. Para curtas distâncias e para locais onde não há transporte público, podemos oferecer o serviço sob demanda, buscando os passageiros em casa quando eles quiserem, levando-os a um polo de transporte maior e, então, claro, dali eles podem continuar sua jornada em outro meio", explica Peter Schneck, CEO da Trapeze Switzerland, operadora do ônibus.

No ano que vem, ônibus autônomos vão estar disponíveis sob demanda.