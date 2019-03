Por que os microveículos vêm ganhando popularidade ao redor do mundo.

Bicicletas e patinetes movidos a energia elétrica vêm ganhando popularidade em várias cidades do mundo.

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Urb-E é uma mistura dos dois.

Alguns acham que eles poderiam até substituir os carros para viagens curtas, de até 8 km.

Essa é a distância de 60% dos deslocamentos nos Estados Unidos.

"O meu Urb-E deixou minha vida muito mais cômoda em relação ao tempo que deixo de gastar indo de casa à faculdade; agora, gasto a metade do tempo. Também não fico suada debaixo do sol escaldante e é super conveniente para mim aonde quer que eu vá", diz Arielle Smith, estudante da Universidade do Sul da Califórnia.

Arielle tem seu próprio Urb-E.

Mas também é possível alugá-los no campus por uma taxa mensal.

"Faz parte da mudança do modo em que nos deslocamos. Não acho que estamos vivendo uma moda; acho que o microtransporte veio para ficar", diz Peter Lee, fundador do Urb-E.

"Queremos dar às pessoas a opção de ter um meio de transporte adequado para as distâncias que estão percorrendo. Por exemplo, o carro é perfeito para distâncias de 16 a 32 km".

"O mesmo se aplica ao ônibus. Mas se você vai percorrer 5, 8 km ou menos do que 1 km, um veículo elétrico pessoal como o Urb-E é uma ótima alternativa", conclui.

Mas nem todos são fãs incondicionais dos patinetes elétricos.

As autoridades municipais têm demonstrado preocupação sobre a segurança deles e sobre onde são depositados pelos usuários ao fim da viagem.

Algumas cidades nos EUA restringiram ou até proibiram seu uso.

Mas para os fãs, os microveículos são parte de uma visão de mobilidade urbana onde o carro não é mais rei.