Na cidade alemã de Bensheim, no sudoeste do país, equipes de resgate receberam um telefonema incomum: uma rata gordinha precisava de ajuda depois de ficar presa em um bueiro de esgoto.

"Ela tinha engordado no inverno e ficado presa pelo quadril, não tinha como sair ou voltar", disse à imprensa local Michael Sehr, especialista em salvamento de animais que auxiliou na operação.

Um esforço razoável foi feito para livrar a rata, o que levou algumas pessoas a questionarem por que se dar a esse trabalho para tirar um rato de um bueiro. "Mesmo os animais que são odiados por muitos merecem respeito", disse Sehr.

Voluntários entraram em ação após uma chamada ser feita na tarde de domingo, informou o Corpo de Bombeiros da cidade. Sehr, que faz parte da equipe de resgate de animais, já estava lá, mas não conseguia libertar o roedor da tampa do bueiro.

Com a ajuda de bombeiros, a tampa do bueiro foi elevada enquanto Sehr tentava soltar o animal. A rata foi libertada diretamente no esgoto, mas não antes que algumas fotos fossem tiradas.

O caso foi divulgado na página da equipe de resgate de animais no Facebook, onde centenas de comentários parabenizaram o cuidado dado a um animal que é frequentemente alvo de extermínio.

Por sua vez, Sehr recebeu um desenho da rata cercada por corações feito pela menina que primeiro encontrou o animal em apuros.

