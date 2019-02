Por que a água é uma das coisas mais preciosas do Universo

Talvez você não possa vê-la o tempo todo. Mas ela está presente em tudo o que nos cerca.

Formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, a água é abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte de sua superfície.

Também é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos – 60% do nosso corpo é composto de água.

Cada molécula de água na Terra – dentro de você ou de qualquer outro ser vivo – existe há bilhões de anos.

A água chegou em asteroides e cometas dos confins do Sistema Solar.

Esses corpos celestes eram resquícios das grandes nuvens de poeira e rochas que não se tornaram planetas.

Depois de chegar à Terra, essa água esteve presente em rochas, ar, animais, plantas e em nós mesmos.

Ou seja, essa lágrima que sai do seu olho pode ter estado dentro de dinossauros, bactérias, nuvens, geleiras e muito mais.

A água não segue as regras normais da química.

Inicialmente, deveria ser um gás em nosso planeta, uma vez que é feita de átomos muitos leves de oxigênio e hidrogênio.

E, diferentemente de outro elemento químico, quando a água congela, ela se expande.

Ou seja, o gelo flutua na água, o que é, na verdade, muito estranho.

Essa propriedade foi muito útil durante as várias eras glaciais.

Ajudou, por exemplo, a isolar a água no subsolo, permitindo a sobrevivência e evolução de espécies embora a superfície de nosso planeta estivesse completamente congelada.

E isso não é tudo.

Você sabia que a água quente congela mais rápido do que a água fria? Ninguém sabe por quê.

A água também pode fluir para cima, desafiando a força da gravidade.

É dessa forma que o oxigênio e os demais nutrientes chegam às extremidades do nosso cérebro e como as plantas absorvem a água do subsolo

E mais uma coisa: nosso Sistema Solar está cheio d’água.

Por muito tempo, pensamos que estávamos sozinhos na Terra com tanta água.

Mas, na verdade, ela está presente em planetas vizinhos e no restante do universo.

Sabemos agora que há água na Lua, em Marte e até em Plutão.

E onde existe água, pode haver vida.

Então, coloque um pouco de água em um copo. Admire essa substância que não tem cor, cheio ou sabor.

Sem ela, nem nós nem nosso mundo existiríamos.

