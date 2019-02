Cérebro permanece jovem por mais tempo em mulheres que homens, mas razão intriga cientistas

Direito de imagem Getty Image caption A idade do cérebro não é sempre a mesma de nossa idade cronológica

Ainda que um homem e uma mulher tenham a mesma idade, pode ser que o mesmo não seja verdade para seus cérebros.

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade Washington, nos Estados Unidos, chegaram à essa conclusão após um estudo indicar que, em média, o cérebro de mulheres é mais jovem do que o de homens da mesma idade, do ponto de vista de seu metabolismo.

Algumas pesquisas já apontaram que mulheres tendem a obter resultados melhores do que homens idosos em testes de raciocínio, memória e solução de problemas.

O novo estudo pode ajudar a entender por que mulheres em idade avançada têm maior probabilidade de se manterem mentalmente em forma do que homens.

O que é o metabolismo cerebral

O cérebro funciona como uma máquina que se alimenta de oxigênio e açúcar.

Estas substâncias são usadas em uma série de reações bioquímicas que nos permitem fazer atividades que vão desde caminhar a resolver uma equação matemática - um processo conhecido como metabolismo cerebral.

À medida que envelhecemos, este metabolismo fica mais lento, mas, aparentemente, isso ocorre de forma distinta em homens e mulheres.

"O metabolismo cerebral poderia nos ajudar a compreender algumas das diferenças que vemos entre homens e mulheres à medida que envelhecem", disse, em um comunicado, o médico Manu Goyal, professor de radiologia e coautor do estudo.

Hoje, especialistas sabem pouco sobre como o metabolismo cerebral difere entre os sexos masculino e feminino. Para aprender mais, Goyal e sua equipe fizeram imagens dos cérebros de 205 homens e mulheres, com idades entre 20 e 82 anos, para analisar como seus cérebros estavam metabolizando açúcar e oxigênio.

Com base nestas informações, cientistas treinaram um algoritmo para calcular a idade de uma pessoa segundo seu metabolismo cerebral.

Assim como quando tentamos adivinhar a idade de alguém ao ver seu rosto, o algoritmo previu a idade dos participantes com base nas imagens de seus cérebros.

O algoritmo apontou que as mulheres tinham, em média, 3,8 anos menos do que suas idades cronológicas, enquanto os homens tinham 2,4 anos a mais. Essa relativa juventude dos cérebros de mulheres foi detectada inclusive entre as participantes mais jovens.

Goyal e sua equipe agora se dedicam a novas pesquisas para entender melhor o que significam estes resultados. "Isso poderia explicar por que as mulheres não têm uma deterioração cognitiva tão grande em uma idade mais avançada - seus cérebros são de fato mais jovens", diz o médico.

Em entrevista à rádio americana NPR, Goyal afirmou que ainda não está claro o motivo dos cérebros das mulheres permanecerem jovens por mais tempo que os de homens, ainda que isso possa estar relacionado a questões hormonais ou genéticas.

"Estamos começando a entender como vários fatores relacionados com o gênero poderiam afetar a trajetória do envelhecimento cerebral e como isso poderia influir na vulnerabilidade do cérebro ou as enfermidades neurodegenerativas."

