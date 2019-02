Raríssimo nascimento de gêmeos semi-idênticos é registrado na Austrália

Direito de imagem Queensland University of Technology Image caption Acredita-se que o óvulo tenha sido fecundado simultaneamente por dois espermatozoides antes de ser dividido

Médicos registraram na Austrália o que dizem ser o segundo caso conhecido de gêmeos "semi-idênticos" no mundo.

O menino e a menina, hoje com quatro anos, são idênticos por parte de mãe. Mas compartilham apenas uma parte do DNA do pai - o que coloca eles, geneticamente, em algum lugar entre gêmeos fraternos (dizigóticos ou bivitelinos) e gêmeos idênticos (monozigóticos ou univitelinos).

Os especialistas afirmam que esse fenômeno é extremamente raro - embriões deste tipo geralmente não sobrevivem.

O professor Nicholas Fisk, que liderou a equipe que cuidou da mãe e dos gêmeos no Royal Brisbane and Women's Hospital, em 2014, contou que a descoberta foi feita por meio de um exame pré-natal de rotina.

É a primeira vez que gêmeos semi-idênticos são identificados durante a gravidez.

A mãe de primeira viagem tinha 28 anos na época e havia engravidado naturalmente, segundo os médicos.

O caso foi publicado na revista científica The New England Journal of Medicine.

"A ultrassonografia feita com seis semanas de gestação mostrou uma placenta única e o posicionamento das bolsas amnióticas indicava que ela estava esperando gêmeos idênticos", afirmou Fisk.

"No entanto, uma ultrassonografia realizada com 14 semanas mostrou que os gêmeos eram do sexo masculino e feminino, o que não é possível no caso de gêmeos idênticos."

Como isso aconteceu?

Gêmeos idênticos são gerados quando um único óvulo, fecundado por um único espermatozoide, se divide e forma dois bebês.

Esses gêmeos são do mesmo sexo e compartilham os mesmos genes e características físicas.

Os gêmeos não-idênticos são formados, por sua vez, quando dois óvulos distintos são fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, e se desenvolvem no útero ao mesmo tempo.

Sendo assim, podem não ser do mesmo sexo e se parecem tanto quanto qualquer irmão ou irmã, apesar de terem nascido juntos.

No caso de gêmeos semi-idênticos (ou sesquizigóticos), acredita-se que o óvulo tenha sido fecundado simultaneamente por dois espermatozoides antes de ser dividido.

Se um óvulo é fecundado por dois espermatozoides, resulta em três conjuntos de cromossomos, em vez de dois - um da mãe e dois do pai.

E, de acordo com os pesquisadores, três conjuntos de cromossomos são "tipicamente incompatíveis com a vida, e os embriões não costumam sobreviver".

A identidade dos gêmeos não foi revelada.

Quais as chances de ter gêmeos?

Gêmeos não-idênticos são mais comuns em algumas famílias. Mulheres mais velhas também são mais propensas a engravidar de gêmeos fraternos, porque têm mais chance de liberar mais de um óvulo durante a ovulação.

Já os gêmeos idênticos não estão relacionados à herança genética.

Técnicas para tratamento da infertilidade - como Fertilização in Vitro (FIV) - podem aumentar a chance de gêmeos, pois mais de um embrião pode ser implantado no útero.

'Caso excepcional'

O primeiro caso de gêmeos semi-idênticos foi registrado nos EUA em 2007.

Fisk disse que uma análise das bases de dados de gêmeos em todo o mundo mostrou o quão raros eram os gêmeos sesquizigóticos.

Ele e seus colegas examinaram dados genéticos de 968 gêmeos fraternos, assim como uma série de grandes estudos globais - mas não encontraram nenhum outro caso de gêmeos semi-idênticos.

"Sabemos que este é um caso excepcional de gêmeos semi-idênticos", acrescentou o pesquisador.

