Como limpar seu histórico de navegação, pesquisa e downloads na internet (e por que é recomendável fazê-lo)

Tudo o que você faz na internet fica armazenado no seu navegador. Desde as páginas que você visita, o tempo que passa em cada uma delas, suas senhas ou as informações que você preenche em formulários.

"Quando você navega na web, o Firefox guarda muitas informações sobre você: os sites que visitou, os arquivos que baixou e muito mais. Essas informações se chamam: 'seu histórico'", explica o software de navegação em sua página de ajuda. O mesmo ocorre com os outros navegadores.

As informações que são guardadas podem ser úteis para melhorar sua experiência online. "No entanto, se você está usando um computador público ou compartilhado, talvez você não queira que outras pessoas vejam esse tipo de informação", continua a página do Firefox.

Ou pode ser que, simplesmente, você queira proteger sua privacidade fazendo uma limpeza de vez em quando. Isso pode ser especialmente útil se você preencheu algum formulário ou baixou documentos.

"Se você limpar periodicamente seu histórico de navegação, vai ajudar a proteger sua privacidade, sobretudo se utiliza um computador público ou compartilhado", explica a Microsoft, do Internet Explorer, no seu suporte técnico.

Antes de saber como fazer essa limpeza, vamos ver que informações podem ficar retidas no seu histórico.

O que existe no seu histórico?

- Histórico de navegação e downloads: o histórico de navegação é a lista de sites que você visitou; o histórico de downloads é a lista de arquivos que você baixou.

- Histórico de formulários e buscas: o histórico de formulários mantém informações que você preencheu online, que passam a ser usados na função autocompletar; o histórico de buscas inclui tudo que você buscou, seja na barra do navegador ou na página do site de buscas em si.

- Cookies: os cookies armazenam informações sobre as páginas que você visita e dados como suas preferências ou seus inícios de sessão. Os cookies também podem ser usados por terceiros para monitorar sua atividade em diferentes sites.

- Dados offline: se você permitir, um site pode armazenar arquivos no seu computador, para que você possa vê-los ainda que não tenha conexão com a internet.

- Preferências de sites: as preferências específicas dos sites incluem dados como o nível de zoom, a codificação de caracteres e as permissões para sites descritos na janela "informação de página", como as exceções de bloqueio de novas janelas, sites adicionados para pesquisas rápidas ou aqueles que solicitam sua localização para enviar notificações para você.

Como apagar o histórico?

- No Chrome: você pode apagar seu histórico parcial ou totalmente. "Quando você o apaga, essa ação se aplica em todos os dispositivos onde você tenha ativado a sincronização do Chrome", explica o Google, responsável pelo Chrome, na sua página de perguntas e respostas.

Para apagar o histórico, clique nos três pontos verticais no canto superior direito, depois em "mais ferramentas". Em seguida, "limpar dados de navegação".

Você pode optar por limpar o histórico de navegação, cookies e outros dados, imagens e arquivos de cachê. Na aba "avançado", também é possível apagar senhas, preenchimento automático de formulários e outros.

Além disso, você pode selecionar o período de tempo desejado para a limpeza.

- No Firefox: Clique no ícone "Biblioteca", depois em "Histórico" e depois em "Eliminar histórico recente". Você também pode escolher que parte do histórico você quer apagar e em que período de tempo (última hora, últimas duas horas, últimas quatro horas, todo o dia ou mesmo seu histórico todo).

- No Explorer: você encontra seu histórico no botão "Favoritos" ou dentro do menu "Ferramentas" e "Segurança". Você vai ver um menu que permite eliminar sites ou imagens específicas, arquivos temporários, dados de formulário e senhas armazenadas.

- No Safari: o Safari é o navegador comumente usado nos iPhones. No celular, é preciso acessar a área de "Ajustes" e optar por apagar o histórico, cookies ou dados de navegação. Já se você usa o Safari em um computador Mac, deve clicar na barra de menu e, em seguida, "apagar histórico" - quando os dados estiverem apagados, as letras da frase ficarão cinzas.

"Para visitar páginas sem deixar um histórico, ative ou desative a navegação privada", recomenda a Apple, responsável pelo Safari.

Outras formas de proteger sua privacidade

- Use um VPN: isto permite que você codifique sua conexão de internet, oferecendo mais privacidade e segurança. Com um VPN, ninguém (nem mesmo seu provedor de internet) pode ver as páginas que você visita, sua localização ou qualquer outro tipo de informação pessoal.

- Use HTTPS: essas siglas nos endereços de páginas indicam que sua conexão é segura. É recomendável usá-las sempre que estiver navegando na internet.

- Analise os riscos: não forneça sua localização ou seus dados pessoais para páginas desconhecidas ou nas quais você não confia.

Fonte: Internet Explorer/ Apple

