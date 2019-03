Direito de imagem Getty Images Image caption Kylie Jenner é a pessoa mais jovem a construir seu próprio império bilionário

Kylie Jenner se tornou a pessoa mais jovem a atingir um patrimônio bilionário, segundo a lista da revista Forbes divulgada nesta terça-feira (5).

A integrante mais nova da família Kardashian está fazendo fortuna com seu negócio de cosméticos.

A jovem de 21 anos é fundadora e dona da Kylie Cosmetics, empresa do setor de beleza criada há três anos que gerou US$ 360 milhões (quase R$ 1,36 bilhão) em vendas em 2018 (alta de 9% em relação ao ano anterior), segundo estimativas.

Seu empreendimento, que começou com vendas online e lojas temporárias - as pop up stores -, ganhou força quando os cosméticos passaram a ser vendidos na Ulta, rede varejista de beleza, em todos os Estados americanos.

A empresária e influencer de moda e beleza lança seus produtos por meio de rede sociais para 175 milhões de seguidores somados - só no Instagram, ela é acompanhada por 123 milhões de usuários. "Eu tinha um grande alcance antes mesmo de começar o meu negócio."

Fortuna própria?

Filha de Kris Jenner e Caitlyn Jenner, Kylie já era famosa aos dez anos de idade, quando começou a aparecer com sua família - já milionária - em um reality show.

Ela atingiu a marca do primeiro bilhão antes do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que se tornou bilionário aos 23 anos - o mais novo até então.

"Eu não esperava nada, não previ o futuro. Mas [o reconhecimento] é muito bom. É um belo tapinha nas costas", disse a jovem à Forbes.

Mas o fato de ela fazer parte de uma família com patrimônio milionário prévio gerou críticas à Forbes.

Em resposta, a publicação afirmou que o conceito de construir sua própria fortuna (self-made, em inglês) engloba muitas pessoas. "Kylie provém de uma família rica e recebeu um impulso de visibilidade por meio de sua família, mas ela é proprietária de sua empresa e é avaliada em função dos rendimentos que recebeu individualmente e do valor da companhia que fundou", afirmou um porta-voz da Forbes à CNN.

A Kylie Cosmetics está avaliada em ao menos US$ 900 milhões (ou R$ 3,4 bilhões).

Riqueza em queda

A lista da Forbes mostra que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, continua sendo o homem mais rico do mundo.

Sua fortuna totaliza US$ 131 bilhões (cerca de R$ 494 bilhões), segundo a Forbes, US$ 19 bilhões (R$ 71,7 bilhões) acima de 2018 - alta puxada pela valorização de ações.

Mas a soma da fortuna dos bilionários caiu de US$ 9,1 trilhões para US$ 8,7 trilhões.

O patrimônio do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, está entre os que estão caindo - ele perdeu US$ 8,7 bilhões no ano passado e agora tem cerca de US$ 62,3 bilhões, de acordo com a lista.

Suas ações no Facebook perderam um terço do valor, enquanto a empresa lutava contra escândalos relacionados à privacidade dos dados dos usuários.

De acordo com a Forbes, há menos bilionários no mundo hoje. O total caiu de 2.208 em 2018 para 2.153 em 2019, com patrimônio líquido médio é de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões). Segundo a publicação, 994 bilionários (46% do total) ficaram menos ricos.

Luisa Kroll, editora-assistente de finanças da Forbes, disse: "Mesmo com fortes ventos contrários, empreendedores engenhosos e implacáveis ​​encontram novas maneiras de enriquecer".

Direito de imagem Reuters Image caption Jeff Bezos ainda é o número um e está cada vez mais rico

Diversidade no topo

Dos 2.153 bilionários na lista, 252 são mulheres. Entre elas, a mais rica a partir da fortuna que não é fruto de herança é a magnata imobiliária Wu Yajun, da China, no valor de US$ 9,4 bilhões (cerca de R$ 35,5 bilhões).

O número de mulheres que construíram sua própria fortuna chegou a 72 pela primeira vez, acima das 56 no ano passado.

A lista de bilionários da Forbes é um registro da riqueza em 8 de fevereiro de 2019. A revista usa os preços das ações e as taxas de câmbio do dia em todo o mundo.

O Brasil tem 58 bilionários na lista da Forbes. A maior fortuna é de Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo, com US$ 25,2 bilhões (cerca de R$ 95 bilhões). Ele é dono do Banco Safra no Brasil (o oitavo maior do país) e do J. Safra Sarasin, na Suíça.

Em segundo aparece Jorge Paulo Lemann, do grupo G3 - controlador da Anheuser-Busch Inbev, a maior cervejaria do mundo - , com US$ 22,8 bilhões (R$ 86 bilhões).

A lista dos cinco brasileiros mais ricos, segundo a Forbes, inclui ainda Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, ligados ao G3, e Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook.

Direito de imagem Getty Images Image caption Queda no valor das ações do Facebook levou Mark Zuckerberg a ter perdas bilionárias

Os EUA lideram a lista de bilionários, com 607, seguidos da China, com 324. De 2018 a 2019, 102 chineses chegaram à lista de bilionários, mas enquanto 44 saíram.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!